"Погнула фонарь, несущий другую функцию". В Севастополе обвинили в пособничестве Украине женщину, станцевавшую на столбе вместо шеста в день ВМФ России. Видео

"Севастопольцы в соцсетях предали обструкции местную наставницу по pole-dance Кац и обвинили в пособничестве Украине за видеопост с акробатикой на День ВМФ. Также, по словам черносписочников, она "погнула фонарь, несущий другую функцию", – написали авторы канала.
Здесь же обнародован фрагмент акробатического танца, который Кац исполняет на фоне Черного моря, взобравшись на фонарь и используя его в качестве пилона.
31 июля "Крымский канал" обнародовал видео с извинениями танцовщицы.
"Фонарь на набережной Севастополя цел – проверено полицией. Девушка за вызвавшую резонанс в соцсетях акробатику извинилась", – говорится в сообщении.
На видео танцовщица, лицо которой размыто, говорит, что не ожидала "негативного резонанса", не хотела никого обидеть своим танцем, а только собиралась продемонстрировать свои умения. Она заявляет, что в "полиции" Крыма с ней провели "профилактическую работу о недопустимости антисоциального поведения".
В соцсетях Тата Кац представляется как тренер по йоге и pole dance. 38-летняя танцовщица ограничила доступ к своей странице в Instagram
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.
Минобороны страны-агрессора РФ 30 июля в Telegram заявило об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму, которая якобы была отбита. Украинские военные эту информацию не комментировали.