"Погнула фонарь, несущий другую функцию". В Севастополе обвинили в пособничестве Украине женщину, станцевавшую на столбе вместо шеста в день ВМФ России. Видео

Танцовщицу Кац из Севастополя заставили записать видео с извинениями за танец pole dance на фонаре у Черного моря Фото: Крымский канал / Telegram

"Севастопольцы в соцсетях предали обструкции местную наставницу по pole-dance Кац и обвинили в пособничестве Украине за видеопост с акробатикой на День ВМФ. Также, по словам черносписочников, она "погнула фонарь, несущий другую функцию", – написали авторы канала.

Здесь же обнародован фрагмент акробатического танца, который Кац исполняет на фоне Черного моря, взобравшись на фонарь и используя его в качестве пилона.

31 июля "Крымский канал" обнародовал видео с извинениями танцовщицы.

"Фонарь на набережной Севастополя цел – проверено полицией. Девушка за вызвавшую резонанс в соцсетях акробатику извинилась", – говорится в сообщении.

На видео танцовщица, лицо которой размыто, говорит, что не ожидала "негативного резонанса", не хотела никого обидеть своим танцем, а только собиралась продемонстрировать свои умения. Она заявляет, что в "полиции" Крыма с ней провели "профилактическую работу о недопустимости антисоциального поведения".

В соцсетях Тата Кац представляется как тренер по йоге и pole dance. 38-летняя танцовщица ограничила доступ к своей странице в Instagram