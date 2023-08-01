ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Погнула фонарь, несущий другую функцию". В Севастополе обвинили в пособничестве Украине женщину, станцевавшую на столбе вместо шеста в день ВМФ России. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Танцовщицу Кац из Севастополя заставили записать видео с извинениями за танец pole dance на фонаре у Черного моря
Танцовщицу Кац из Севастополя заставили записать видео с извинениями за танец pole dance на фонаре у Черного моря
Фото: Крымский канал / Telegram

Во временно оккупированном Севастополе скандал в соцсетях вызвал танец у пилона, который 30 июля профессионально исполнила на городской набережной одна из местных жительниц. Об этом 30 июля написал Telegram-канал "Крымский канал".

"Севастопольцы в соцсетях предали обструкции местную наставницу по pole-dance Кац и обвинили в пособничестве Украине за видеопост с акробатикой на День ВМФ. Также, по словам черносписочников, она "погнула фонарь, несущий другую функцию", – написали авторы канала.

Здесь же обнародован фрагмент акробатического танца, который Кац исполняет на фоне Черного моря, взобравшись на фонарь и используя его в качестве пилона.

31 июля "Крымский канал" обнародовал видео с извинениями танцовщицы.

"Фонарь на набережной Севастополя цел – проверено полицией. Девушка за вызвавшую резонанс в соцсетях акробатику извинилась", – говорится в сообщении.

На видео танцовщица, лицо которой размыто, говорит, что не ожидала "негативного резонанса", не хотела никого обидеть своим танцем, а только собиралась продемонстрировать свои умения. Она заявляет, что в "полиции" Крыма с ней провели "профилактическую работу о недопустимости антисоциального поведения".

В соцсетях Тата Кац представляется как тренер по йоге и pole dance. 38-летняя танцовщица ограничила доступ к своей странице в Instagram

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.

Минобороны страны-агрессора РФ 30 июля в Telegram заявило об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму, которая якобы была отбита. Украинские военные эту информацию не комментировали.

Теги: Крым, Севастополь, Черноморский флот РФ, оккупация, курьез, война России против Украины, танец, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы
Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы
Галина ГРИШИНА
"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов
"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов
Галина ГРИШИНА
Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи
Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи
Галина ГРИШИНА
Гиалуроновая кислота. Эксперты рассказали, как ее использовать, чтобы получить заметный омолаживающий эффект
Гиалуроновая кислота. Эксперты рассказали, как ее использовать, чтобы получить заметный омолаживающий эффект
Галина ГРИШИНА
49-летний Данилко о любви: Бабочки в животе? Я уже не помню. Но мы становимся лучше, пока не расстанемся
49-летний Данилко о любви: Бабочки в животе? Я уже не помню. Но мы становимся лучше, пока не расстанемся
Галина ГРИШИНА
Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт
Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Маск выложил в сеть провокационное фото
Маск выложил в сеть провокационное фото
Галина ГРИШИНА
39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото
39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото
Галина ГРИШИНА
"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе
"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе
Педикюр Барби. Видеоурок от мастера
Педикюр Барби. Видеоурок от мастера
  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином
  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином G
Алеся БАЦМАН
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни
Галина ГРИШИНА
Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога
Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (259516)
2
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (186567)
3
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (141037)
4
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (85710)
5
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (81251)
6
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (62825)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (50494)
8
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (41122)
 
 
 
 