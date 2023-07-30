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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны РФ заявили об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму

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В минобороны РФ утверждают, что ни один из беспилотников не достиг цели
В минобороны РФ утверждают, что ни один из беспилотников не достиг цели
Фото: depositphotos.com

Минобороны страны-агрессора РФ 30 июля в Telegram заявило об атаке украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму.

По сведениям оборонного ведомства страны-оккупанта, для атаки было задействовано 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В минобороны РФ утверждают, что 16 БПЛА были сбиты системами ПВО, еще девять – якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

По данным оккупантов, в результате атаки никто не пострадал.

Украинская сторона заявление российского министерства не комментировала.

Представители оккупационной администрации в Крыму об атаке беспилотников на полуостров не сообщали.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, война России против Украины, минобороны РФ, деоккупация
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