В минобороны РФ заявили об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму

По сведениям оборонного ведомства страны-оккупанта, для атаки было задействовано 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В минобороны РФ утверждают, что 16 БПЛА были сбиты системами ПВО, еще девять – якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.
По данным оккупантов, в результате атаки никто не пострадал.
Украинская сторона заявление российского министерства не комментировала.
Представители оккупационной администрации в Крыму об атаке беспилотников на полуостров не сообщали.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.