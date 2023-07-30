В минобороны РФ заявили об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму

В минобороны РФ утверждают, что ни один из беспилотников не достиг цели Фото: depositphotos.com

По сведениям оборонного ведомства страны-оккупанта, для атаки было задействовано 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В минобороны РФ утверждают, что 16 БПЛА были сбиты системами ПВО, еще девять – якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

По данным оккупантов, в результате атаки никто не пострадал.

Украинская сторона заявление российского министерства не комментировала.

Представители оккупационной администрации в Крыму об атаке беспилотников на полуостров не сообщали.