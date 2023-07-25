Рахманин: Освобождение Крыма для многих официальных лиц на Западе, в том числе для военных, выглядит очень сложной задачей, с которой Украина не справится

Рахманин: Многие из них желают нам победы, но они не видят и не верят, что мы в состоянии в обозримой перспективе отвоевать все оккупированные территории Фото: rada.gov.ua

Бацман уточнила, что речь идет о "цивилизационном лагере, сознательном", а не, к примеру, о Венгрии и других странах, поддерживающих нарративы российской пропаганды.

Рахманин в ответ пояснил, что Украина под победой понимает полное восстановление суверенитета и территориальной целостности, но официальные лица и военные политики ее союзников, таких стран, как США, Великобритания, Франция, Германия, считают, что быстрое отвоевание Украиной даже территорий, захваченных в 2022 году, – это проблема. Он подчеркнул, что таково мнение многих высокопоставленных лиц и людей с высоким авторитетом в своих странах.

"А, например, освобождение Крыма – ну, это вообще для многих, в том числе и для военных, выглядит очень сложной задачей, с которой, по их мнению, Украина не справится. Поэтому, окей, многие из них желают нам победы, желают нам успехов, пытаются помочь, но они не видят и не верят, что мы в состоянии в обозримой перспективе военным путем отвоевать все – подчеркиваю – все оккупированные территории с Донбассом и Крымом включительно", – сказал нардеп.

В то же время, отметила Бацман, многие на Западе верили в то, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин захватит Киев за три дня.

"Это тоже правда", – признал Рахманин.

Сам он уверен в победе Украины над Россией, "вопрос только во времени и цене".

Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь пятая статья или ядерное оружие. Читайте полный текст интервью

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