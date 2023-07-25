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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рахманин: Освобождение Крыма для многих официальных лиц на Западе, в том числе для военных, выглядит очень сложной задачей, с которой Украина не справится

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Рахманин: Многие из них желают нам победы, но они не видят и не верят, что мы в состоянии в обозримой перспективе отвоевать все оккупированные территории
Рахманин: Многие из них желают нам победы, но они не видят и не верят, что мы в состоянии в обозримой перспективе отвоевать все оккупированные территории
Фото: rada.gov.ua

Далеко не все страны Запада верят в победу Украины против российской агрессии, считает народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман уточнила, что речь идет о "цивилизационном лагере, сознательном", а не, к примеру, о Венгрии и других странах, поддерживающих нарративы российской пропаганды.

Рахманин в ответ пояснил, что Украина под победой понимает полное восстановление суверенитета и территориальной целостности, но официальные лица и военные политики ее союзников, таких стран, как США, Великобритания, Франция, Германия, считают, что быстрое отвоевание Украиной даже территорий, захваченных в 2022 году, – это проблема. Он подчеркнул, что таково мнение многих высокопоставленных лиц и людей с высоким авторитетом в своих странах. 

"А, например, освобождение Крыма – ну, это вообще для многих, в том числе и для военных, выглядит очень сложной задачей, с которой, по их мнению, Украина не справится. Поэтому, окей, многие из них желают нам победы, желают нам успехов, пытаются помочь, но они не видят и не верят, что мы в состоянии в обозримой перспективе военным путем отвоевать все – подчеркиваю – все оккупированные территории с Донбассом и Крымом включительно",  сказал нардеп. 

В то же время, отметила Бацман, многие на Западе верили в то, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин захватит Киев за три дня.

"Это тоже правда", – признал Рахманин. 

Сам он уверен в победе Украины над Россией, "вопрос только во времени и цене".

Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь пятая статья или ядерное оружие. Читайте полный текст интервью 

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Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Начальник ГУР Кирилл Буданов 31 декабря 2022 года говорил, что в 2023-м война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Крым, Сергей Рахманин, война России против Украины, деоккупация, победа Украины
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