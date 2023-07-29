Илон Маск отказался включать интернет Starlink в районе Крыма по просьбе украинских военных – New York Times

Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время войны, пишет NYT Фото: ЕРА

Собеседники издания рассказали, что отказ Маска повлиял на стратегию деоккупации украинских территорий.

The New York Times объяснил, что у компании Маска есть возможность ограничивать подключение к спутниковому интернету пользователей с разными геоданными и он это делает в том числе для Украины, где продолжается война.

По данным издания, просьбу предоставить доступ к Starlink вблизи Крыма Маск отклонил в 2022 году. Украинским военным интернет требовался для использования морского беспилотника против российских кораблей в Черном море.

Знакомые с ситуацией источники The New York Times утверждают, что "Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время войны".

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил изданию, что "Starlink является кровью всей коммуникационной инфраструктуры" Украины.

По данным The New York Times, в Украине к Starlink подключены более 42 тыс. терминалов.