Илон Маск отказался включать интернет Starlink в районе Крыма по просьбе украинских военных – New York Times

Собеседники издания рассказали, что отказ Маска повлиял на стратегию деоккупации украинских территорий.
The New York Times объяснил, что у компании Маска есть возможность ограничивать подключение к спутниковому интернету пользователей с разными геоданными и он это делает в том числе для Украины, где продолжается война.
По данным издания, просьбу предоставить доступ к Starlink вблизи Крыма Маск отклонил в 2022 году. Украинским военным интернет требовался для использования морского беспилотника против российских кораблей в Черном море.
Знакомые с ситуацией источники The New York Times утверждают, что "Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время войны".
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил изданию, что "Starlink является кровью всей коммуникационной инфраструктуры" Украины.
По данным The New York Times, в Украине к Starlink подключены более 42 тыс. терминалов.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.
14 октября 2022 года стало известно, что компания SpaceX сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.
В интервью "Німецькій хвилі" Федоров говорил, что компания SpaceX обеспечивает логистику, партнеры помогают финансово.