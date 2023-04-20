Илон Маск анонсировал новый запуск космического корабля Starship

"Поздравляю команду SpaceX с захватывающим тестовым запуском Starship. Многому научились для следующего тестового запуска через несколько месяцев", – написал он.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Запуск Starship с ракетой-носителем Super Heavy произошел сегодня со стартовой площадки в американском штате Техас. Ракета подняла корабль на высоту 39 км, затем аппараты начали крутиться и опускаться вниз. На высоте 29 км произошел взрыв.

SpaceX объяснила в Twitter, что в ходе испытания "Starship пережил стремительную незапланированную разборку до разделения ступеней".

As if the flight test was not exciting enough, experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Предыдущая попытка провести испытания Starship и Super Heavy назначалась на 17 апреля, но была отменена из-за замерзания клапана.