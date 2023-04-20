Илон Маск анонсировал новый запуск космического корабля Starship

"Поздравляю команду SpaceX с захватывающим тестовым запуском Starship. Многому научились для следующего тестового запуска через несколько месяцев", – написал он.
Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023
Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK
Запуск Starship с ракетой-носителем Super Heavy произошел сегодня со стартовой площадки в американском штате Техас. Ракета подняла корабль на высоту 39 км, затем аппараты начали крутиться и опускаться вниз. На высоте 29 км произошел взрыв.
SpaceX объяснила в Twitter, что в ходе испытания "Starship пережил стремительную незапланированную разборку до разделения ступеней".
As if the flight test was not exciting enough, experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023
Предыдущая попытка провести испытания Starship и Super Heavy назначалась на 17 апреля, но была отменена из-за замерзания клапана.
Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Маск презентовал межпланетный корабль Starship в феврале 2022 года.
Космический корабль Starship и ракета-носитель (первая ступень) Super Heavy спроектированы так, чтобы их можно было использовать повторно. По мнению Маска, это приведет к революции в космических полетах.
Первая ступень корабля оснащена 33 двигателями Raptor компании SpaceX, на Starship установлены еще шесть таких двигателей. Двигатели Super Heavy при старте должны создать тягу в 16,5 млн фунтов, что в случае успешного полета сделает корабль самым мощным из когда-либо построенных (на данный момент рекорд мощности принадлежит ракете NASA Space Launch System, которая при старте создает тягу около 8,8 млн фунтов).
Также Starship является самым большим в истории кораблем – его длина составляет 120 м в собранном состоянии. Как сообщал 8 апреля Маск, Starship может стать больше и "растянуться" еще примерно на 10 м.