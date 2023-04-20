ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

Илон Маск анонсировал новый запуск космического корабля Starship

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маск отметил, что команда SpaceX "многому научилась" в ходе запуска
Маск отметил, что команда SpaceX "многому научилась" в ходе запуска
Фото: SpaceX / Twitter

"Через несколько месяцев" состоится новый запуск межпланетного корабля Starship компании SpaceX, сообщил 20 апреля после неудачного первого запуска владелец компании Илон Маск в Twitter.

"Поздравляю команду SpaceX с захватывающим тестовым запуском Starship. Многому научились для следующего тестового запуска через несколько месяцев", – написал он.

Запуск Starship с ракетой-носителем Super Heavy произошел сегодня со стартовой площадки в американском штате Техас. Ракета подняла корабль на высоту 39 км, затем аппараты начали крутиться и опускаться вниз. На высоте 29 км произошел взрыв.

SpaceX объяснила в Twitter, что в ходе испытания "Starship пережил стремительную незапланированную разборку до разделения ступеней".

Предыдущая попытка провести испытания Starship и Super Heavy назначалась на 17 апреля, но была отменена из-за замерзания клапана.

Контекст:

Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Маск презентовал межпланетный корабль Starship в феврале 2022 года.

Космический корабль Starship и ракета-носитель (первая ступень) Super Heavy спроектированы так, чтобы их можно было использовать повторно. По мнению Маска, это приведет к революции в космических полетах. 

Первая ступень корабля оснащена 33 двигателями Raptor компании SpaceX, на Starship установлены еще шесть таких двигателей. Двигатели Super Heavy при старте должны создать тягу в 16,5 млн фунтов, что в случае успешного полета сделает корабль самым мощным из когда-либо построенных (на данный момент рекорд мощности принадлежит ракете NASA Space Launch System, которая при старте создает тягу около 8,8 млн фунтов).

Также Starship является самым большим в истории кораблем – его длина составляет 120 м в собранном состоянии. Как сообщал 8 апреля Маск, Starship может стать больше и "растянуться" еще примерно на 10 м. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: космос, взрыв, SpaceX, Илон Маск, Starship, ракета-носитель, космический корабль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Неоновая королева". Гомес засветилась с новым трендовым маникюром от известного голливудского мастера. Фото
"Неоновая королева". Гомес засветилась с новым трендовым маникюром от известного голливудского мастера. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Элен и ребята". Как сейчас выглядят главные герои сериала – 56-летняя Ролле и 51-летний Пьюдеба. Новые фото
  "Элен и ребята". Как сейчас выглядят главные герои сериала – 56-летняя Ролле и 51-летний Пьюдеба. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Сразу три песни Yaktak попали в чарты Apple Music, Spotify и YouTube Music
Сразу три песни Yaktak попали в чарты Apple Music, Spotify и YouTube Music
Галина ГРИШИНА
  Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая
  Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая
Галина ГРИШИНА
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"
Галина ГРИШИНА
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Галина ГРИШИНА
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Галина ГРИШИНА
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Галина ГРИШИНА
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Галина ГРИШИНА
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (111009)
2
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (75653)
3
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (61628)
4
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (54996)
5
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (52201)
6
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (50928)
7
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (48439)
8
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (48146)
 
 
 
 