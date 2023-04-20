Первый запуск космического корабля Starship завершился неудачей. Видео

Ракета-носитель Super Heavy со стартовой площадки в штате Техас подняла корабль на высоту 39 км, но затем аппараты начали крутиться в небе и опускаться вниз.
Взрыв произошел на высоте 29 км.
"Сегодняшний тест поможет нам повысить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной", – твитнула компания.
With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023
Предыдущая попытка провести испытания Starship и Super Heavy назначалась на 17 апреля, но была отменена из-за замерзания клапана.
Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Маск презентовал межпланетный корабль Starship в феврале 2022 года.
Космический корабль Starship и ракета-носитель (первая ступень) Super Heavy спроектированы так, чтобы их можно было использовать повторно. По мнению Маска, это приведет к революции в космических полетах.
Первая ступень корабля оснащена 33 двигателями Raptor компании SpaceX, на Starship установлены еще шесть таких двигателей. Двигатели Super Heavy при старте должны создать тягу в 16,5 млн фунтов, что в случае успешного полета сделает корабль самым мощным из когда-либо построенных (на данный момент рекорд мощности принадлежит ракете NASA Space Launch System, которая при старте создает тягу около 8,8 млн фунтов).
Также Starship является самым большим в истории кораблем – его длина составляет 120 м в собранном состоянии. Как сообщал 8 апреля Маск, Starship может стать больше и "растянуться" еще примерно на 10 м.