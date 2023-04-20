Первый запуск космического корабля Starship завершился неудачей. Видео

Ракета-носитель Super Heavy со стартовой площадки в штате Техас подняла корабль на высоту 39 км, но затем аппараты начали крутиться в небе и опускаться вниз.

Взрыв произошел на высоте 29 км.

"Сегодняшний тест поможет нам повысить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной", – твитнула компания.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Предыдущая попытка провести испытания Starship и Super Heavy назначалась на 17 апреля, но была отменена из-за замерзания клапана.