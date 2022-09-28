На Волыни сократили продолжительность комендантского часа

"С сегодняшнего дня на Волыни изменено время комендантского часа. В частности, комендантский час продлится с 00.00. до 5.00. Соответствующий приказ подписал учитывая многочисленные обращения коллективов учреждений и предприятий области. Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой!" – написал он.
Погуляйко напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.
В комендантский час выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.