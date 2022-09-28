На Волыни сократили продолжительность комендантского часа

На Волыни комендантский час будет начинаться в 00:00 Фото:depositphotos.com

"С сегодняшнего дня на Волыни изменено время комендантского часа. В частности, комендантский час продлится с 00.00. до 5.00. Соответствующий приказ подписал учитывая многочисленные обращения коллективов учреждений и предприятий области. Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой!" – написал он.

Погуляйко напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.