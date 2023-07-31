На войне в Украине погибли четверо добровольцев из полка Калиновского

"Батальон "Литвин" и батальон "Волат" понесли потери. Погибли четверо наших героев", – сказано в сообщении.

Отмечается, что полк поддерживает связь с близкими погибших, однако не разглашает их позывные и имена в целях безопасности родных.

"Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, который столкнулся с очередными потерями. С потерями в войне за независимость Украины и Беларуси. Мы никогда не забудем наших побратимов и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей. Рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси! Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа", – подчеркнули в полку.



