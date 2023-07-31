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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На войне в Украине погибли четверо добровольцев из полка Калиновского

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Белорусские добровольцы воюют в Украине против россиян
Белорусские добровольцы воюют в Украине против россиян
Фото: Полк Каліноўскага / Telegram

В боях против российских оккупантов в Украине погибли четверо добровольцев из белорусского полка имени Кастуся Калиновского. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба полка в Telegram.

"Батальон "Литвин" и батальон "Волат" понесли потери. Погибли четверо наших героев", – сказано в сообщении.

Отмечается, что полк поддерживает связь с близкими погибших, однако не разглашает их позывные и имена в целях безопасности родных.

"Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, который столкнулся с очередными потерями. С потерями в войне за независимость Украины и Беларуси. Мы никогда не забудем наших побратимов и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей. Рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси! Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа", – подчеркнули в полку. 


Контекст:

На стороне Украины в войне против России воюют белорусские добровольцы. Часть из них сформировала батальон имени Кастуся Калиновского.

25 марта 2022 года батальон имени Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины, а бойцы приняли присягу, сообщали в Telegram воинского формирования. 

В мае 2022 года батальон был реорганизован в полк. Сейчас в его состав входят батальоны "Литвин" и "Волат", сообщается на сайте полка.

Теги: Беларусь, добровольцы, добровольческий батальон, война России против Украины, погибшие
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