На войне в Украине погибли четверо добровольцев из полка Калиновского

"Батальон "Литвин" и батальон "Волат" понесли потери. Погибли четверо наших героев", – сказано в сообщении.
Отмечается, что полк поддерживает связь с близкими погибших, однако не разглашает их позывные и имена в целях безопасности родных.
"Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, который столкнулся с очередными потерями. С потерями в войне за независимость Украины и Беларуси. Мы никогда не забудем наших побратимов и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей. Рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси! Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа", – подчеркнули в полку.
На стороне Украины в войне против России воюют белорусские добровольцы. Часть из них сформировала батальон имени Кастуся Калиновского.
25 марта 2022 года батальон имени Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины, а бойцы приняли присягу, сообщали в Telegram воинского формирования.
В мае 2022 года батальон был реорганизован в полк. Сейчас в его состав входят батальоны "Литвин" и "Волат", сообщается на сайте полка.