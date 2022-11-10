На юге Украины морпехи тренируются бить оккупантов на турецких бронеавтомобилях Kirpi

По словам одного из украинских морпехов, подразделение проходит занятие по курсу стрельб. В частности, отрабатывается работа пулеметчика и водителя в паре, стрельба из пулемета Browning с места и во время движения по мишеням, которые установлены на расстоянии 600–800 метров.
Он отметил, что занятия позволяют восстановить умения и навыки украинских военных, чтобы умело стрелять и демонстрировать лучший результат во время реальных боевых действий. По его словам, турецкий бронетранспортер Kirpi хорошо справляется с задачами, а его крепкая броня помогает сохранить экипаж.
"С помощью этих машин вели наступательные действия, они зарекомендовали себя отлично, выдержали обстрел из танка и средств ПТРК, сохранили жизнь и здоровье личного состава, а это самое главное", – сказал морпех.
В пресс-службе Военно-морских сил ВСУ отметили, что новое оружие и техника создают украинским военнослужащим дополнительные возможности для успешного выполнения боевых задач.
9 августа пресс-служба Оперативной группировки войск "Каховка" сообщила, что ВСУ получили 50 турецких бронетранспортеров Kirpi, ожидались еще 150. Машина оснащена бронированной кабиной, пуленепробиваемыми окнами, противоминно-взрывостойкими сиденьями и вмещает 13 человек (экипаж, состоящий из командира, стрелка, водителя и до 10 пехотинцев).
Также Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. БТР может быть вооружен 7,62 или 12,7 мм пулеметом. Бронемашины начали поступать на вооружение только в 2014 году.