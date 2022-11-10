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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге Украины морпехи тренируются бить оккупантов на турецких бронеавтомобилях Kirpi

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С помощью турецких бронеавтомобилей ВСУ ведут наступательные действия против оккупантов
С помощью турецких бронеавтомобилей ВСУ ведут наступательные действия против оккупантов
Скриншот: Оперативне угруповання військ "Каховка" / Facebook

На юге Украины состоялись тактические занятия по курсу стрельб на турецком бронеавтомобиле Kirpi одного из подразделений 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Об этом сообщает "АрміяInform".

По словам одного из украинских морпехов, подразделение проходит занятие по курсу стрельб. В частности, отрабатывается работа пулеметчика и водителя в паре, стрельба из пулемета Browning с места и во время движения по мишеням, которые установлены на расстоянии 600–800 метров.

Он отметил, что занятия позволяют восстановить умения и навыки украинских военных, чтобы умело стрелять и демонстрировать лучший результат во время реальных боевых действий. По его словам, турецкий бронетранспортер Kirpi хорошо справляется с задачами, а его крепкая броня помогает сохранить экипаж.

"С помощью этих машин вели наступательные действия, они зарекомендовали себя отлично, выдержали обстрел из танка и средств ПТРК, сохранили жизнь и здоровье личного состава, а это самое главное",  сказал морпех.

В пресс-службе Военно-морских сил ВСУ отметили, что новое оружие и техника создают украинским военнослужащим дополнительные возможности для успешного выполнения боевых задач.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02ozAaCY6irYReUGEsh5A5gdNk8aTJePiK7EwZNxDDTt9gxW5TgawqiSgMHNRkXZeWl

Контекст:

9 августа пресс-служба Оперативной группировки войск "Каховка" сообщила, что ВСУ получили 50 турецких бронетранспортеров Kirpi, ожидались еще 150. Машина оснащена бронированной кабиной, пуленепробиваемыми окнами, противоминно-взрывостойкими сиденьями и вмещает 13 человек (экипаж, состоящий из командира, стрелка, водителя и до 10 пехотинцев).

Также Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. БТР может быть вооружен 7,62 или 12,7 мм пулеметом. Бронемашины начали поступать на вооружение только в 2014 году.

Теги: Украина, армия, стрельба, война, военные, бронетранспортер, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, ПТРК , экипаж
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