На юге Украины морпехи тренируются бить оккупантов на турецких бронеавтомобилях Kirpi

По словам одного из украинских морпехов, подразделение проходит занятие по курсу стрельб. В частности, отрабатывается работа пулеметчика и водителя в паре, стрельба из пулемета Browning с места и во время движения по мишеням, которые установлены на расстоянии 600–800 метров.

Он отметил, что занятия позволяют восстановить умения и навыки украинских военных, чтобы умело стрелять и демонстрировать лучший результат во время реальных боевых действий. По его словам, турецкий бронетранспортер Kirpi хорошо справляется с задачами, а его крепкая броня помогает сохранить экипаж.

"С помощью этих машин вели наступательные действия, они зарекомендовали себя отлично, выдержали обстрел из танка и средств ПТРК, сохранили жизнь и здоровье личного состава, а это самое главное", – сказал морпех.

В пресс-службе Военно-морских сил ВСУ отметили, что новое оружие и техника создают украинским военнослужащим дополнительные возможности для успешного выполнения боевых задач.