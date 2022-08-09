Украина получила 50 турецких бронетранспортеров Kirpi. Всего их будет 200

Волонтер Юрий Мысягин написал в Telegram, что первые 50 машин уже поступили в распоряжение ВСУ. Еще 150 – ожидаются.
Kirpi в переводе с турецкого означает "еж". Машина оснащена бронированной кабиной, пуленепробиваемыми окнами, противоминно-взрывостойкими сиденьями и вмещает 13 человек (экипаж, состоящий из командира, стрелка, водителя, и до 10 пехотинцев).
Также Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. БТР может быть вооружен 7,62 или 12,7 мм пулеметом, имеет пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. Эти бронемашины начали поступать на вооружение только в 2014 году.
Ранее о поставках турецкой бронетехники в Украину не сообщалось. Бронетранспортеры Украине поставляли или обещали поставить, в частности, Литва (М113 и М577), Франция (VAB), США (М113), Дания совместно с Германией (М113) и Австралия (Bushmaster).
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".