ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила 50 турецких бронетранспортеров Kirpi. Всего их будет 200

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина получит 200 турецких БТР Kirpi, 50 из них уже усилили ВСУ
Украина получит 200 турецких БТР Kirpi, 50 из них уже усилили ВСУ
Фото: Оперативне угруповання військ "Каховка" / Facebook

Вооруженные силы Украины получили партию новых турецких бронетранспортеров ВМС Kirpi. Об этом сообщает 9 августа в Facebook пресс-служба Оперативной группировки войск "Каховка".

Волонтер Юрий Мысягин написал в Telegram, что первые 50 машин уже поступили в распоряжение ВСУ. Еще 150 – ожидаются.

Kirpi в переводе с турецкого означает "еж". Машина оснащена бронированной кабиной, пуленепробиваемыми окнами, противоминно-взрывостойкими сиденьями и вмещает 13 человек (экипаж, состоящий из командира, стрелка, водителя, и до 10 пехотинцев).

Также Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. БТР может быть вооружен 7,62 или 12,7 мм пулеметом, имеет пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. Эти бронемашины начали поступать на вооружение только в 2014 году.

Ранее о поставках турецкой бронетехники в Украину не сообщалось. Бронетранспортеры Украине поставляли или обещали поставить, в частности, Литва (М113 и М577), Франция (VAB), США (М113), Дания совместно с Германией (М113) и Австралия (Bushmaster).

https://www.facebook.com/ouvKakhovka/videos/747256876499532/

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: Россия, Украина, Турция, оружие, военные, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная техника, военная помощь, бронетранспортер, бронетехника, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Такая горячая штучка!", "Что за великолепная женщина!" 40-летняя Бейонсе засветила бедра перед камерой
"Такая горячая штучка!", "Что за великолепная женщина!" 40-летняя Бейонсе засветила бедра перед камерой
"Сытный и вкусный завтрак". Хименес-Браво поделился рецептом блюда из яиц
"Сытный и вкусный завтрак". Хименес-Браво поделился рецептом блюда из яиц
Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото
Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото
"Единственная и неповторимая", "Убийственный огонь". Агилера вышла на сцену в боди и ботфортах. Видео
"Единственная и неповторимая", "Убийственный огонь". Агилера вышла на сцену в боди и ботфортах. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (304490)
2
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (105941) G
3
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (84604)
4
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (78235)
5
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (65867)
6
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (65705)
7
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (32500)
8
Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле (23182)
 
 
 
 