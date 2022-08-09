Украина получила 50 турецких бронетранспортеров Kirpi. Всего их будет 200

Украина получит 200 турецких БТР Kirpi, 50 из них уже усилили ВСУ Фото: Оперативне угруповання військ "Каховка" / Facebook

Волонтер Юрий Мысягин написал в Telegram, что первые 50 машин уже поступили в распоряжение ВСУ. Еще 150 – ожидаются.

Kirpi в переводе с турецкого означает "еж". Машина оснащена бронированной кабиной, пуленепробиваемыми окнами, противоминно-взрывостойкими сиденьями и вмещает 13 человек (экипаж, состоящий из командира, стрелка, водителя, и до 10 пехотинцев).

Также Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. БТР может быть вооружен 7,62 или 12,7 мм пулеметом, имеет пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. Эти бронемашины начали поступать на вооружение только в 2014 году.

Ранее о поставках турецкой бронетехники в Украину не сообщалось. Бронетранспортеры Украине поставляли или обещали поставить, в частности, Литва (М113 и М577), Франция (VAB), США (М113), Дания совместно с Германией (М113) и Австралия (Bushmaster).