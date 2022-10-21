Морпехи Украины за прошедшие сутки уничтожили танк и БМП оккупантов

Кроме этого, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВСУ нанесли удары по российским захватчикам. В результате уничтожены 10 оккупантов, танк и боевая машина пехоты.

Окончательные потери врага уточняются.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 октября Генштаб ВСУ сообщил, что с начала вторжения РФ украинские военные уничтожили около 66 750 российских оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 100 российских захватчиков.