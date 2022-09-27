Морпехи ВСУ за прошедшие сутки уничтожили самоходную гаубицу и склады с боеприпасами оккупантов

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты нанесли огненное поражение по захватчикам, в результате чего были уничтожены два танка, самоходная гаубица "Мста-С", две боевые бронированные машины и два склада с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняются.