Морпехи ВСУ за прошедшие сутки уничтожили самоходную гаубицу и склады с боеприпасами оккупантов

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты нанесли огненное поражение по захватчикам, в результате чего были уничтожены два танка, самоходная гаубица "Мста-С", две боевые бронированные машины и два склада с боеприпасами.
Окончательные потери врага уточняются.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 27 сентября, потери российских оккупантов составили около 57 750 военных, 2306 танков, 261 самолет, 224 вертолета и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".