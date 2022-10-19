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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За прошедшие сутки морпехи Украины уничтожили танк и два хранилища боеприпасов оккупантов

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18 октября морпехи Украины нанесли удары по скоплению живой силы и техники российских оккупантов
18 октября морпехи Украины нанесли удары по скоплению живой силы и техники российских оккупантов
Фото: Командування морської піхоти / Facebook

За прошедшие сутки, 18 октября, морские пехотинцы Украины уничтожили 16 российских оккупантов и хранилище боеприпасов. Об этом 19 октября сообщило Командование морской пехоты ВМС ВС Украины в Facebook.

Кроме этого, артиллерийские подразделения ВМС нанесли удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 10 российских военнослужащих, танк, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", зенитный ракетный комплекс, миномет и хранилище с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняются.

https://www.facebook.com/kmp.vmsu.ua/posts/pfbid0iqTv5eFMrJFCYRxYdGvGejhrHNF5Gttfj1hwPz4Yu52CRTjDEy8vQRJkRHHt47Dol

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По состоянию на 19 октября украинские военные уничтожили приблизительно 66 280 оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 430 российских захватчиков.

Теги: Россия, Украина, война, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, удары, ракетный комплекс, миномет
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