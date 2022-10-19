За прошедшие сутки морпехи Украины уничтожили танк и два хранилища боеприпасов оккупантов

Кроме этого, артиллерийские подразделения ВМС нанесли удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 10 российских военнослужащих, танк, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", зенитный ракетный комплекс, миномет и хранилище с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняются.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По состоянию на 19 октября украинские военные уничтожили приблизительно 66 280 оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 430 российских захватчиков.