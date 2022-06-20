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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацполиция заявила о задержании сторонника "русского мира", живущего в Буче

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У задержанного изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и символику
У задержанного изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и символику
Фото: Національна поліція України / Facebook

65-летний житель Бучи Киевской области, уроженец РФ, открыто поддерживал военную агрессию России против Украины и оправдывал оккупацию территорий. Об этом заявил в Facebook пресс-центр Нацполиции.

В ходе расследования военных преступлений, совершенных российскими военными в Киевской области, оперативники департамента уголовного розыска Нацполиции получили информацию о жителе Бучи, который поддерживал оккупацию Крыма и полномасштабное вторжение РФ в Украину.

При обыске по месту жительства полицейские изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружена символика, которая, по мнению полицейских, указывает на его приверженность "русскому миру" (на опубликованных полицией фотографиях видны пистолет, георгиевская лента, советский орден и книга о здании Кремля в Москве). По данным следствия, мужчина – уроженец России, длительное время проживавший в Украине.

Следователи задержали мужчину по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), и сообщили ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

"После сбора всей доказательной базы его действиям будет дана окончательная правовая квалификация", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/355442540059116

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: оружие, Киевская область, Буча, война России против Украины, подозрение, Нацполиция
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