Нацполиция заявила о задержании сторонника "русского мира", живущего в Буче

В ходе расследования военных преступлений, совершенных российскими военными в Киевской области, оперативники департамента уголовного розыска Нацполиции получили информацию о жителе Бучи, который поддерживал оккупацию Крыма и полномасштабное вторжение РФ в Украину.

При обыске по месту жительства полицейские изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружена символика, которая, по мнению полицейских, указывает на его приверженность "русскому миру" (на опубликованных полицией фотографиях видны пистолет, георгиевская лента, советский орден и книга о здании Кремля в Москве). По данным следствия, мужчина – уроженец России, длительное время проживавший в Украине.

Следователи задержали мужчину по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), и сообщили ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

"После сбора всей доказательной базы его действиям будет дана окончательная правовая квалификация", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)