"Насколько помню – да". Буданов подтвердил, что Арестович служил в разведке

Арестович в интервью СМИ говорил, что у него было 33 боевых выхода в зоне ООС Фото: Олексій Арестович / Facebook

Журналисты спросили, действительно ли Арестович ранее служил в ГУР и не фейк ли это.

"Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу... Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню – да", – ответил глава военной разведки.