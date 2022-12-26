"Насколько помню – да". Буданов подтвердил, что Арестович служил в разведке

Журналисты спросили, действительно ли Арестович ранее служил в ГУР и не фейк ли это.
"Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу... Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню – да", – ответил глава военной разведки.
Арестович неоднократно заявлял о своей службе в разведке. В профайле Арестовича на LIGA.net говорится, что с сентября 2018 года по сентябрь 2019-го он служил в зоне ООС близ Краматорска в 72-й механизированной бригаде как разведчик, а до того воевал в качестве добровольца.
В интервью "Обозревателю" в 2020 году Арестович заявил, что у него было 33 боевых выхода в зоне ООС и что он помнит их все. Он добавил, что получил семь ведомственных наград, включая именное огнестрельное оружие, но отказался говорить, за что именно.
Он также рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в 2018-м году пережил подрыв на противопехотной мине ОЗМ-72, известной как "Лягушка" или "Ведьма".