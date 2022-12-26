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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Насколько помню – да". Буданов подтвердил, что Арестович служил в разведке

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Арестович в интервью СМИ говорил, что у него было 33 боевых выхода в зоне ООС
Арестович в интервью СМИ говорил, что у него было 33 боевых выхода в зоне ООС
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович когда-то служил в разведке. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Журналисты спросили, действительно ли Арестович ранее служил в ГУР и не фейк ли это. 

"Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу... Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню – да", – ответил глава военной разведки.

Контекст:

Арестович неоднократно заявлял о своей службе в разведке. В профайле Арестовича на LIGA.net говорится, что с сентября 2018 года по сентябрь 2019-го он служил в зоне ООС близ Краматорска в 72-й механизированной бригаде как разведчик, а до того воевал в качестве добровольца. 

В интервью "Обозревателю" в 2020 году Арестович заявил, что у него было 33 боевых выхода в зоне ООС и что он помнит их все. Он добавил, что получил семь ведомственных наград, включая именное огнестрельное оружие, но отказался говорить, за что именно. 

Он также рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в 2018-м году пережил подрыв на противопехотной мине ОЗМ-72, известной как "Лягушка" или "Ведьма". 

Теги: разведка, разведчики, Алексей Арестович, война России против Украины, война на Донбассе, ГУР Минобороны Украины, ООС, Кирилл Буданов, военная разведка
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