НАТО откроет в Польше логистический центр для ремонта техники из Украины – СМИ

Центр логистики и ремонта в Польше будет ремонтировать технику из Украины Фото: EPA

Они уточнили, что под объектом имеется в виду не база, а скорее центр логистики и ремонта техники.

Основной его задачей будет ремонт танков из Украины и другой бронетехники, рассказал собеседник из Канады. Он отметил, что сервисный центр будет создан в партнерстве с США и Великобританией.

Один из источников отметил, что ожидается, что на базе будут постоянно размещены американские, британские и канадские войска. В то же время он добавил, что официального подтверждения инициативы пока нет и когда проект может начать строиться, неизвестно.

На запрос The Globe and Mail в пресс-службе НАТО ответили, что Альянс "значительно усиливает возможности сдерживания и обороны для всех членов блока".