НАТО откроет в Польше логистический центр для ремонта техники из Украины – СМИ

Они уточнили, что под объектом имеется в виду не база, а скорее центр логистики и ремонта техники.
Основной его задачей будет ремонт танков из Украины и другой бронетехники, рассказал собеседник из Канады. Он отметил, что сервисный центр будет создан в партнерстве с США и Великобританией.
Один из источников отметил, что ожидается, что на базе будут постоянно размещены американские, британские и канадские войска. В то же время он добавил, что официального подтверждения инициативы пока нет и когда проект может начать строиться, неизвестно.
На запрос The Globe and Mail в пресс-службе НАТО ответили, что Альянс "значительно усиливает возможности сдерживания и обороны для всех членов блока".
В Польше уже можно ремонтировать поврежденные в Украине танки Leopard. 22 июля начал работу ремонтный хаб в Гливице. Первые два Leopard уже прибыли из Украины на завод Bumar
Кроме того, концерн Rheinmetall также планирует начать работу ремонтного центра в Украине для танков Leopard через "несколько недель". Он будет ремонтировать танки Leopard и другую военную технику на территории Украины. Ремонт в Украине принесет "значительные логистические преимущества", поскольку сломанную технику не придется перевозить через границу и обратно на поле боя. В то же время до сих пор в кругах есть опасения по поводу безопасности, так как при создании пунктов обслуживания внутри страны следует ожидать нападения со стороны российских военных, пишет Spiegel.
Также Rheinmetall подумывает над тем, чтобы открыть центр в Румынии.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, опубликованном 30 июня, заявлял, что российским оккупантам удалось уничтожить некоторые танки Leopard немецкого производства, которые Украина получила от западных союзников.