Rheinmetall откроет в Украине ремонтный центр – генеральный директор концерна

В "ближайшие месяцы" потребность в ремонте боевых танков в Украине возрастет из-за украинского контрнаступления, говорится в материале. Поэтому Rheinmetall планирует в будущем ремонтировать танки Leopard и другую военную технику на территории Украины.

В то же время Spiegel отмечает, что пока Германии от Украины не поступало сообщений о серьезных поломках танков.

Как говорится в статье, ремонт в Украине принесет "значительные логистические преимущества", поскольку сломанную технику не придется перевозить через границу и обратно на поле боя. В то же время до сих пор в кругах есть опасения по поводу безопасности, так как при создании пунктов обслуживания внутри страны следует ожидать нападения со стороны российских военных, пишет СМИ.

Также поврежденные в Украине танки Leopard можно ремонтировать в Польше. Кроме того, Rheinmetall подумывает над тем, чтобы открыть центр в Румынии.