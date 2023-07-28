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Rheinmetall откроет в Украине ремонтный центр – генеральный директор концерна

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По информации министра обороны США Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций
По информации министра обороны США Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций
Фото: EPA

Концерн Rheinmetall планирует начать работу ремонтного центра в Украине для танков Leopard через "несколько недель", после летних каникул. Об этом сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в комментарии для материала Spiegel, опубликованном 28 июля.

В "ближайшие месяцы" потребность в ремонте боевых танков в Украине возрастет из-за украинского контрнаступления, говорится в материале. Поэтому Rheinmetall планирует в будущем ремонтировать танки Leopard и другую военную технику на территории Украины.

В то же время Spiegel отмечает, что пока Германии от Украины не поступало сообщений о серьезных поломках танков. 

Как говорится в статье, ремонт в Украине принесет "значительные логистические преимущества", поскольку сломанную технику не придется перевозить через границу и обратно на поле боя. В то же время до сих пор в кругах есть опасения по поводу безопасности, так как при создании пунктов обслуживания внутри страны следует ожидать нападения со стороны российских военных, пишет СМИ.

Также поврежденные в Украине танки Leopard можно ремонтировать в Польше. Кроме того, Rheinmetall подумывает над тем, чтобы открыть центр в Румынии.

Контекст:

По информации министра обороны США Ллойда Остина, в целом девять стран направят в Украину более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, в опубликованном 30 июня, заявлял, что российским оккупантам удалось уничтожить некоторые танки Leopard немецкого производства, которые Украина получила от западных союзников.

Теги: Россия, Германия, Украина, Румыния, Польша, танки, ремонт, контрнаступление, Leopard, Rheinmetall
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