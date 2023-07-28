Rheinmetall откроет в Украине ремонтный центр – генеральный директор концерна

В "ближайшие месяцы" потребность в ремонте боевых танков в Украине возрастет из-за украинского контрнаступления, говорится в материале. Поэтому Rheinmetall планирует в будущем ремонтировать танки Leopard и другую военную технику на территории Украины.
В то же время Spiegel отмечает, что пока Германии от Украины не поступало сообщений о серьезных поломках танков.
Как говорится в статье, ремонт в Украине принесет "значительные логистические преимущества", поскольку сломанную технику не придется перевозить через границу и обратно на поле боя. В то же время до сих пор в кругах есть опасения по поводу безопасности, так как при создании пунктов обслуживания внутри страны следует ожидать нападения со стороны российских военных, пишет СМИ.
Также поврежденные в Украине танки Leopard можно ремонтировать в Польше. Кроме того, Rheinmetall подумывает над тем, чтобы открыть центр в Румынии.
По информации министра обороны США Ллойда Остина, в целом девять стран направят в Украину более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, в опубликованном 30 июня, заявлял, что российским оккупантам удалось уничтожить некоторые танки Leopard немецкого производства, которые Украина получила от западных союзников.