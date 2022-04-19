Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны – Арестович

"Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны, и безопасных мест в Украине сейчас нет. Надо это четко понимать", – сказал Арестович.
Он подчеркнул, что в таких условиях украинцы обязаны соблюдать правила безопасности и в случае воздушной тревоги должны спускаться в бомбоубежище.
Советник главы ОП также ответил на вопрос, много ли еще в России ракет.
"Очень много еще ракет, они преимущественно бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала по результатам Будапештского меморандума. В этом великая ирония заключается. Таких ракет у них еще сотни, а учитывая, что в ракетном залпе обычно 5–10 ракет, можно сосчитать, на сколько ракетных залпов у них осталось", – отметил он.
Арестович добавил, что часть ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".
"Но я думаю, что еще месяц они будут бить, поэтому мы должны избавиться от иллюзий в этом смысле", – подчеркнул советник главы ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.
18 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что на всей территории Украины сохраняется опасность ракетных и бомбовых ударов со стороны российских захватчиков.