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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны – Арестович

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Арестович: Безопасных мест в Украине сейчас нет. Надо это четко понимать
Арестович: Безопасных мест в Украине сейчас нет. Надо это четко понимать
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Россия будет обстреливать города Украины до последнего дня войны. Об этом 18 апреля заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны, и безопасных мест в Украине сейчас нет. Надо это четко понимать", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что в таких условиях украинцы обязаны соблюдать правила безопасности и в случае воздушной тревоги должны спускаться в бомбоубежище.

Советник главы ОП также ответил на вопрос, много ли еще в России ракет.

"Очень много еще ракет, они преимущественно бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала по результатам Будапештского меморандума. В этом великая ирония заключается. Таких ракет у них еще сотни, а учитывая, что в ракетном залпе обычно 5–10 ракет, можно сосчитать, на сколько ракетных залпов у них осталось", – отметил он.

Арестович добавил, что часть ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".

"Но я думаю, что еще месяц они будут бить, поэтому мы должны избавиться от иллюзий в этом смысле", – подчеркнул советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.

18 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что на всей территории Украины сохраняется опасность ракетных и бомбовых ударов со стороны российских захватчиков.

Теги: Россия, Украина, война, бомбоубежище, Алексей Арестович, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ракеты, украинец, удары, население, Офис президента Украины, российские оккупанты
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