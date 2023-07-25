НСЖУ призвал международные организации не называть журналистом убитого в Украине пропагандиста из "РИА Новости"

"Гибель пропагандиста не делает его журналистом. Как глава Национального союза журналистов Украины я безотлагательно обратился к руководству Международной федерации журналистов и Европейской федерации журналистов с призывом не подыгрывать российской пропаганде из-за заявления организаций о необходимости расследования гибели в Украине "журналиста" – российского пропагандиста "РИА Новости" Ростислава Журавлева", – написал он.
Глава НСЖУ подчеркнул, что "Журавлев занимался пропагандой, разжигал вражду против украинцев и поощрял войну", он также "с оружием в руках поддерживал сепаратистов на востоке Украины в 2014–2015 годах".
"Нынешняя смерть Ростислава Журавлева во временно оккупированной Запорожской области – смерть российского пропагандиста во время службы Кремлю. Агрессор, как и его пропагандисты, делает все возможное, чтобы уничтожить Украину и украинцев. Убийство невинных жителей они называют спецоперацией и сознательно умалчивают зверства, которые совершает их страна", – объяснил Томиленко.
Он считает, что в заявлениях Международной федерации журналистов и Европейской федерации журналистов "даже при трагических обстоятельствах" нельзя называть пропагандистов "журналистами".
"Призываем европейских и международных коллег помнить: слово в руках Кремля – это оружие, уничтожающее все живое на своем пути. Приглашаем уважаемых коллег из МФЖ и ЕФЖ посетить Украину, чтобы убедиться: Россия – это нелюдь, у которого руки по локти в крови", – заявил Томиленко.
И Международная федерация журналистов, и Европейская федерации журналистов 24 июля назвали убитого в Украине пропагандиста Журавлева "журналистом", хотя он с 2014 года воевал против Украины в составе террористической группировки "ЛДНР", участвовал в захвате здания Донецкой областной государственной администрации и аэропорта Луганска, был в составе бандитского формирования "Заря" и в личном резерве главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого. The Insider Russia публиковало фото Журавлева с автоматом.
О гибели Журавлева и ранении четырех других российских "журналистов" в Украине сообщило сегодня минобороны РФ. "Глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил гибель Журавлева якобы в тот момент, когда он на гражданском автомобиле направлялся из Васильевки во Владимировку. По данным Балицкого, ранен также коллега Журавлева по "РИА Новости" Константин Михальчевский.
Оккупанты утверждают, что пропагандисты были обстреляны кассетными боеприпасами.