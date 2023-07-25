НСЖУ призвал международные организации не называть журналистом убитого в Украине пропагандиста из "РИА Новости"

"Гибель пропагандиста не делает его журналистом. Как глава Национального союза журналистов Украины я безотлагательно обратился к руководству Международной федерации журналистов и Европейской федерации журналистов с призывом не подыгрывать российской пропаганде из-за заявления организаций о необходимости расследования гибели в Украине "журналиста" – российского пропагандиста "РИА Новости" Ростислава Журавлева", – написал он.

Глава НСЖУ подчеркнул, что "Журавлев занимался пропагандой, разжигал вражду против украинцев и поощрял войну", он также "с оружием в руках поддерживал сепаратистов на востоке Украины в 2014–2015 годах".

"Нынешняя смерть Ростислава Журавлева во временно оккупированной Запорожской области – смерть российского пропагандиста во время службы Кремлю. Агрессор, как и его пропагандисты, делает все возможное, чтобы уничтожить Украину и украинцев. Убийство невинных жителей они называют спецоперацией и сознательно умалчивают зверства, которые совершает их страна", – объяснил Томиленко.

Он считает, что в заявлениях Международной федерации журналистов и Европейской федерации журналистов "даже при трагических обстоятельствах" нельзя называть пропагандистов "журналистами".

"Призываем европейских и международных коллег помнить: слово в руках Кремля – это оружие, уничтожающее все живое на своем пути. Приглашаем уважаемых коллег из МФЖ и ЕФЖ посетить Украину, чтобы убедиться: Россия – это нелюдь, у которого руки по локти в крови", – заявил Томиленко.

И Международная федерация журналистов, и Европейская федерации журналистов 24 июля назвали убитого в Украине пропагандиста Журавлева "журналистом", хотя он с 2014 года воевал против Украины в составе террористической группировки "ЛДНР", участвовал в захвате здания Донецкой областной государственной администрации и аэропорта Луганска, был в составе бандитского формирования "Заря" и в личном резерве главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого. The Insider Russia публиковало фото Журавлева с автоматом.