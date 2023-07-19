Пропагандисты РФ поставили зеркала при съемке сюжета о "Ланцетах", чтобы их казалось больше – блогер

В сюжете пропагандистов говорится об эффективности этих аппаратов и о планах производителя нарастить их производство. Главный конструктор Zala Aero Александр Захаров заявил, что ему приходится использовать сигвей, чтобы объехать все цеха, производящие "Ланцеты".

Автор "Обманутого россиянина" указал, что стенды с беспилотниками специально расставлены возле колонн с зеркалами. Из-за этого складывается впечатление, что комната, в которой их хранят, намного просторнее, а самих "Ланцетов" в разы больше, чем на самом деле.

"Главный конструктор не хочет случайно объяснить, что это за отражения такие странные? Нет? Не хочет? Ну, тогда я объясню. Это зеркала, которые поставили с двух сторон, чтобы маленькая комнатка выглядела как огромный ангар. Смотрите, хорошо видно. Они даже колонны зеркалами закрыли. В этой комнате просто коридор, четыре тележки с двух сторон. Но из-за большого количества зеркал изображение отражаются, дублируя друг друга, и кажется, что это огромный склад с беспилотниками, по которому нужно ездить аж на сигвее", – сказал блогер.

Он считает, на самом деле производство, показанное в сюжете, – это только несколько десятков столов для сборки, которые катают из одного помещений в другое, чтобы "завод" казался больше.