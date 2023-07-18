СБУ объявила подозрение российскому пропагандисту Красовскому, который призывал топить и сжигать украинских детей

"В одном из недавних эфиров своей авторской программы он публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вышел в телевыпусках Telegram, которые насчитывают несколько сотен тысяч подписчиков", – говорится в сообщении.
СБУ заочно объявила ему о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду (деянию, умышленно совершенному с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы)).
Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.
Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью NV: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".
Однако позже его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".
В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.
16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 29 августа СБУ передала в суд дело о призывах Красовского к геноциду украинцев.
13 февраля 2023 года Шевченковский райсуд Киева заочно вынес ему приговор. Красовского приговорили к пяти годам тюрьмы.