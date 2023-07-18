СБУ объявила подозрение российскому пропагандисту Красовскому, который призывал топить и сжигать украинских детей

"В одном из недавних эфиров своей авторской программы он публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вышел в телевыпусках Telegram, которые насчитывают несколько сотен тысяч подписчиков", – говорится в сообщении.

СБУ заочно объявила ему о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду (деянию, умышленно совершенному с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы)).