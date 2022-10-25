Обеспечил переброску в Крым почти 300 единиц техники. СБУ сообщила о подозрении министру транспорта России

По информации СБУ, Савельев участвовал в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины Фото: EPA

По информации СБУ, Савельев способствовал минобороны РФ в перемещении войск, вооружения и военной техники оккупантов к границам Украины и на временно оккупированные территории. Переправка войск России осуществлялась с помощью железнодорожного транспорта через территорию временно оккупированного Крыма.

"В период с 26 марта 2021 года по 4 сентября этого года Савельев обеспечил переброску на захваченный полуостров почти 300 единиц вражеской бронетехники. Среди них российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов. Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что для перемещения эшелонов было использовано более 250 вагонов. Для этого глава минтранспорта РФ дал поручение подразделениям компании "Российские железные дороги" и "Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога".

Служба подозревает Савельева по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет заключения.