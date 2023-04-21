Обстрел Днепропетровской области: пострадала гражданская инфраструктура, люди целы

По его данным, оккупанты били по мирным объектам из тяжелой артиллерии. Попадания зафиксированы в Мировской общине.

"К счастью, люди не пострадали. Территорию, куда пришлись прилеты, обследуют спасатели. Уточняют последствия удара", – написал Лысак.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Синельниковский район находится севернее Никопольского и также граничит с Запорожской областью.