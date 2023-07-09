Обстрел Лимана. Количество жертв увеличилось до девяти человек

Еще 12 мирных жителей получили ранения.

По словам Кириленко, минувшей ночью под обстрел также попал Краматорск, там повреждены три дома и магазин, обошлось без жертв.

На волновахском направлении россияне из САУ обстреляли Великую Новоселку.

На донецком направлении враг нанес ракетный удар по Авдеевке, зафиксированы артобстрелы Красногоровки Марьинской общины.

Всего за сутки российские захватчики убили 10 жителей Донецкой области и ранили 13 человек.