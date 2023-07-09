Обстрел Лимана. Количество жертв увеличилось до девяти человек

Еще 12 мирных жителей получили ранения.
По словам Кириленко, минувшей ночью под обстрел также попал Краматорск, там повреждены три дома и магазин, обошлось без жертв.
На волновахском направлении россияне из САУ обстреляли Великую Новоселку.
На донецком направлении враг нанес ракетный удар по Авдеевке, зафиксированы артобстрелы Красногоровки Марьинской общины.
Всего за сутки российские захватчики убили 10 жителей Донецкой области и ранили 13 человек.
Об обстреле Лимана оккупантами Кириленко заявил накануне утром. По его словам, удар пришелся по частному сектору города.
В МВД Украины 8 июля сообщали, что жертвами обстрела стали восемь человек.
По данным прокуратуры, россияне обстреляли Лиман кассетными боеприпасами.
В городе до 12 июля объявлен траур.