Обстрелы Донецкой области. Двое погибших, ракетный удар по Краматорску, кассетные боеприпасы по Авдеевке

По его данным, погибли люди в поселке Северное и городе Часов Яр, ранен житель Авдеевки.

Сегодня около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв.

Ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и "Градов", в том числе кассетными боеприпасами. Снаряды попали по территории четырех улиц и Авдеевского коксохимического завода. В Кураховской общине повреждены два двухэтажных дома в Остром и частный дом в Курахово.

В Константиновской общине повреждены два дачных дома в Константиновке и несколько домов в Предтечино.

В Звановской общине пострадали от обстрелов 15 домов в Звановке и пять домов в Переездном. В Северске повреждены здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих частных домов.