Обстрелы Донецкой области. Двое погибших, ракетный удар по Краматорску, кассетные боеприпасы по Авдеевке

По его данным, погибли люди в поселке Северное и городе Часов Яр, ранен житель Авдеевки.
Сегодня около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв.
Ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и "Градов", в том числе кассетными боеприпасами. Снаряды попали по территории четырех улиц и Авдеевского коксохимического завода. В Кураховской общине повреждены два двухэтажных дома в Остром и частный дом в Курахово.
В Константиновской общине повреждены два дачных дома в Константиновке и несколько домов в Предтечино.
В Звановской общине пострадали от обстрелов 15 домов в Звановке и пять домов в Переездном. В Северске повреждены здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих частных домов.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.