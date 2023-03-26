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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Двое погибших, ракетный удар по Краматорску, кассетные боеприпасы по Авдеевке

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Снаряды оккупантов повредили здание железнодорожного вокзала, жилые дома, прилетели на территорию завода
Снаряды оккупантов повредили здание железнодорожного вокзала, жилые дома, прилетели на территорию завода
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В течение суток 25 марта из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли два мирных жителя, еще один был ранен. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.

По его данным, погибли люди в поселке Северное и городе Часов Яр, ранен житель Авдеевки. 

Сегодня около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв.

Ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и "Градов", в том числе кассетными боеприпасами. Снаряды попали по территории четырех улиц и Авдеевского коксохимического завода. В Кураховской общине повреждены два двухэтажных дома в Остром и частный дом в Курахово.

В Константиновской общине повреждены два дачных дома в Константиновке и несколько домов в Предтечино.

В Звановской общине пострадали от обстрелов 15 домов в Звановке и пять домов в Переездном. В Северске повреждены здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих частных домов.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Теги: Донецкая область, Краматорск, Северск, Авдеевка, Авдеевский коксохим, Северное, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, Часов Яр
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