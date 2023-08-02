Одесская ОВА: Оккупанты атаковали Измаил 25 дронами Shahed, 11 сбила ПВО. Ни одного военного объекта не было повреждено, только гражданские

Кипер рассказал о произошедшем, находясь на фоне поврежденного российским обстрелом здания компании "Украинское Дунайское пароходство".

"Ни одного военного объекта, любого, связанного с войсками объекта не было повреждено. Все объекты гражданские – и портовая инфраструктура, и складские помещения, и зерновые терминалы. Также пострадало административное здание Администрации портов Украины, – рассказал руководитель ОВА. – Как сообщил мне мэр, было разрушено около 10 домов, около 15 квартир повреждены, некоторые здания гостиниц. Также повреждено одно учебное учреждение".

По словам Кипера, ни один житель города в результате атаки не пострадал.

"Сработали на отлично по информированию людей о необходимости перейти в укрытия. И, к счастью, ни один человек сегодня в Измаиле на протяжении трех часов, пока продолжалась воздушная тревога, ни один человек не пострадал… Все люди были в безопасности", – подчеркнул глава Одесской ОВА.