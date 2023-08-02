Одесская ОВА: Оккупанты атаковали Измаил 25 дронами Shahed, 11 сбила ПВО. Ни одного военного объекта не было повреждено, только гражданские

Кипер рассказал о произошедшем, находясь на фоне поврежденного российским обстрелом здания компании "Украинское Дунайское пароходство".
"Ни одного военного объекта, любого, связанного с войсками объекта не было повреждено. Все объекты гражданские – и портовая инфраструктура, и складские помещения, и зерновые терминалы. Также пострадало административное здание Администрации портов Украины, – рассказал руководитель ОВА. – Как сообщил мне мэр, было разрушено около 10 домов, около 15 квартир повреждены, некоторые здания гостиниц. Также повреждено одно учебное учреждение".
По словам Кипера, ни один житель города в результате атаки не пострадал.
"Сработали на отлично по информированию людей о необходимости перейти в укрытия. И, к счастью, ни один человек сегодня в Измаиле на протяжении трех часов, пока продолжалась воздушная тревога, ни один человек не пострадал… Все люди были в безопасности", – подчеркнул глава Одесской ОВА.
Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 в ночь на 2 августа. Пуски осуществлялись с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (временно оккупированный Крым), проинформировали Воздушные силы ВСУ. Силы обороны Украины уничтожили 23 БПЛА. "Большинство Shahed уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", – сказано в сообщении.
В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры, сообщали в ОВА. Там возникли пожары.
В областной прокуратуре уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения, а также "существенно разрушено" трехэтажное здание морвокзала.