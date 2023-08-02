Ночная атака Shahed. РФ обстреляла элеватор и зерновые ангары в Измаиле, разрушено здание морского вокзала. Силы ПВО сбили 11 дронов. Фото, видео

В результате российской атаки дронами Shahed существенно разрушено трехэтажное здание морвокзала в Измаиле, отметили в Одесской областной прокуратуре Фото: Одеська Обласна Прокуратура / Facebook

"Враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае. Продолжая терроризировать вопрос "зерновой инициативы", ударил и по элеватору, и по зернохранилищу. Существенным разрушениям подверглись многоэтажные административные здания", – сказано в сообщении.

В областной прокуратуре уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

"Также существенно разрушено трехэтажное здание морвокзала", – говорится в сообщении.