ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночная атака Shahed. РФ обстреляла элеватор и зерновые ангары в Измаиле, разрушено здание морского вокзала. Силы ПВО сбили 11 дронов. Фото, видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате российской атаки дронами Shahed существенно разрушено трехэтажное здание морвокзала в Измаиле, отметили в Одесской областной прокуратуре
В результате российской атаки дронами Shahed существенно разрушено трехэтажное здание морвокзала в Измаиле, отметили в Одесской областной прокуратуре
Фото: Одеська Обласна Прокуратура / Facebook

Силы ПВО Украины уничтожили 11 ударных беспилотников типа Shahed-136, которыми российские оккупанты ночью 2 августа атаковали юг Одесской области. Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае. Продолжая терроризировать вопрос "зерновой инициативы", ударил и по элеватору, и по зернохранилищу. Существенным разрушениям подверглись многоэтажные административные здания", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/videos/1325209211435915/

В областной прокуратуре уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

"Также существенно разрушено трехэтажное здание морвокзала", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oVGNhFLjYxztDJStTAAFyz1aCym3DBjWmADz24tpXdfGfbGwaT2kWVCbXY8tb1tUl&id=100064373604662

Контекст:

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 в ночь на 2 августа, пуски осуществлялись с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (временно оккупированный Крым), проинформировали Воздушные силы ВСУ. Силы обороны Украины уничтожили 23 БПЛА. "Большинство Shahed уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", – сказано в сообщении.

По данным КГВА, украинские военные сбили все воздушные цели, которые заходили в Киев – более 10 БПЛА. В столице зафиксированы падение обломков дронов, из-за чего есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия, добавили в администрации.

В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры, сообщали в ОВА. Там возникли пожары.

Теги: Россия, Украина, ПВО, Одесская область, беспилотники, Измаил, вокзал, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, российские оккупанты, зерно, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Галина ГРИШИНА
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения и брак с Кацуриным
Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения и брак с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
Галина ГРИШИНА
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Новые отношения – они полностью другие". Позитив рассказал об изменах в первом браке, своей нынешней избраннице и их свадьбе
"Новые отношения – они полностью другие". Позитив рассказал об изменах в первом браке, своей нынешней избраннице и их свадьбе
Галина ГРИШИНА
Смешайте с мукой эти шесть ингредиентов, раскатайте и жарьте на сухой сковороде. Рецепт хачапури за 15 минут
Смешайте с мукой эти шесть ингредиентов, раскатайте и жарьте на сухой сковороде. Рецепт хачапури за 15 минут
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Узелкова рассказала, как сложились его отношения с их сыном и дочерью спустя пять лет после развода
Бывшая жена Узелкова рассказала, как сложились его отношения с их сыном и дочерью спустя пять лет после развода
Галина ГРИШИНА
"Достаточно трехкратной обработки". Сделайте это эффективное опрыскивание томатов от фитофторы
"Достаточно трехкратной обработки". Сделайте это эффективное опрыскивание томатов от фитофторы
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка
Тренд "голые ногти". Четыре фото Тины Кароль с нюдовым маникюром
Тренд "голые ногти". Четыре фото Тины Кароль с нюдовым маникюром
Галина ГРИШИНА
Агилера надела юбку-сумку от немецкого бренда. Фото
Агилера надела юбку-сумку от немецкого бренда. Фото
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе
Галина ГРИШИНА
"Люди, которые от него отказались, не поинтересовались, как он". Мирошниченко снялся для украинского глянца вместе с приемным сыном Марселем
"Люди, которые от него отказались, не поинтересовались, как он". Мирошниченко снялся для украинского глянца вместе с приемным сыном Марселем
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (318501)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (174153)
3
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка (113321)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (102111)
5
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (92093)
6
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (78800)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (69151)
8
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе (51208)
 
 
 
 