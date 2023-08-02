Ночная атака Shahed. РФ обстреляла элеватор и зерновые ангары в Измаиле, разрушено здание морского вокзала. Силы ПВО сбили 11 дронов. Фото, видео

"Враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае. Продолжая терроризировать вопрос "зерновой инициативы", ударил и по элеватору, и по зернохранилищу. Существенным разрушениям подверглись многоэтажные административные здания", – сказано в сообщении.
В областной прокуратуре уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.
"Также существенно разрушено трехэтажное здание морвокзала", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 в ночь на 2 августа, пуски осуществлялись с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (временно оккупированный Крым), проинформировали Воздушные силы ВСУ. Силы обороны Украины уничтожили 23 БПЛА. "Большинство Shahed уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", – сказано в сообщении.
По данным КГВА, украинские военные сбили все воздушные цели, которые заходили в Киев – более 10 БПЛА. В столице зафиксированы падение обломков дронов, из-за чего есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия, добавили в администрации.
В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры, сообщали в ОВА. Там возникли пожары.