Зеленский о ночной атаке беспилотников: Защищаемся на максимуме имеющихся сил

Зеленский: Россию можно и нужно остановить Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много Shahed. К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны", – написал глава государства.

Он подчеркнул, что противник в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Украины.

"Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы работали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", – отметил Зеленский.