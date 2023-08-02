Зеленский о ночной атаке беспилотников: Защищаемся на максимуме имеющихся сил

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много Shahed. К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны", – написал глава государства.
Он подчеркнул, что противник в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Украины.
"Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы работали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", – отметил Зеленский.
В ночь на 2 августа Воздушные силы ВСУ предупредили о пуске БПЛА оккупантами. В Киевской и Одесской областях работала ПВО.
В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Там произошли пожары.
На подлете к Киеву были сбиты более 10 вражеских дронов, сообщили в КГВА. В трех районах столицы зафиксированы повреждения обломками ликвидированных беспилотников.
По данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью украинские военные ликвидировали 23 БПЛА оккупантов.