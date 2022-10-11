Оккупанты 10 октября обстреливали четыре района Харьковской области, ранен один человек – глава ОВА

На месте обстрелов в Купянском районе возникли пожары Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Враг целенаправленно бил ракетами С-300 по объектам инфраструктуры жизнеобеспечения. Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры была обесточена большая часть Харькова и населенных пунктов области. Благодаря оперативным действиям энергетиков и специалистов ГСЧС в течение суток электроснабжение было возобновлено", – написал он.

Житель Харьковского района был госпитализирован с ранениями.

Также в Купянске повреждены три частных дома, там возникли пожары.