Оккупанты 10 октября обстреливали четыре района Харьковской области, ранен один человек – глава ОВА

"Враг целенаправленно бил ракетами С-300 по объектам инфраструктуры жизнеобеспечения. Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры была обесточена большая часть Харькова и населенных пунктов области. Благодаря оперативным действиям энергетиков и специалистов ГСЧС в течение суток электроснабжение было возобновлено", – написал он.
Житель Харьковского района был госпитализирован с ранениями.
Также в Купянске повреждены три частных дома, там возникли пожары.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.
Российские оккупанты целенаправленно бьют по критической инфраструктуре Харькова, и зимой это может привести к большим проблемам, заявили Терехов и Синегубов в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 сентября.