Оккупанты 17 раз за ночь обстреляли Днепропетровскую область – ОВА

Войска РФ обстреляли Никополь, Мировскую и Марганецкую общины.

"В Никополе повреждены три частных жилых дома, в одном из них горела крыша, огонь спасатели уже потушили. Еще в городе повреждены две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередач. В Марганце пострадало частное предприятие, колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых построек", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.