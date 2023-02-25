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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 25 февраля дважды обстреляли Днепропетровскую область – ОВА

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Лысак: Враг бил из тяжелой артиллерии. Оборвал линию электропередач
Лысак: Враг бил из тяжелой артиллерии. Оборвал линию электропередач
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 25 февраля дважды обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Под обстрелы попали Червоногригорьевская община Никопольского района и Великомихайловская Синельниковского района.

"Враг бил из тяжелой артиллерии. Оборвал линию электропередач. Какие еще последствия повлекли за собой обстрелы, сейчас уточняется", – написал Лысак.

Он отметил, что пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, Сергей Лысак
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