В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Силы обороны ранее предупреждали о готовящейся ракетной атаке

Первой тревогу в 00.08 объявили в Донецкой области. Затем она распространилась на Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую и Черкасскую области.
Вечером 24 февраля оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" предупреждало, что в течение дня Россия увеличила в два раза группировку кораблей в Черном море.
"В Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое – это уже восемь кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и один надводный ракетоноситель – фрегат, снаряженный восемью "Калибрами". На фоне активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударов дронами", – говорится в сообщении.
Россия совершила уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак – с применением дронов-камикадзе.
Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.