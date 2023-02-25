В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Силы обороны ранее предупреждали о готовящейся ракетной атаке

Первой тревогу в 00.08 объявили в Донецкой области. Затем она распространилась на Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую и Черкасскую области.

Инфографика: alerts.in.ua

Вечером 24 февраля оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" предупреждало, что в течение дня Россия увеличила в два раза группировку кораблей в Черном море.

"В Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое – это уже восемь кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и один надводный ракетоноситель – фрегат, снаряженный восемью "Калибрами". На фоне активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударов дронами", – говорится в сообщении.