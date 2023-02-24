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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ с утра вдвое увеличила группировку кораблей в Черном море, возможно, готовится к ракетной атаке – ОК "Юг"

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РФ вывела в море восемь кораблей
РФ вывела в море восемь кораблей
Фото: ЕРА (архив)

24 февраля в течение дня Россия увеличила в два раза группировку кораблей в Черном море. Об этом вечером проинформировал пресс-центр оперативного командования Вооруженных сил Украины "Юг".

"В Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое – это уже восемь кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и один надводный ракетоноситель – фрегат, снаряженный восемью "Калибрами". На фоне активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударов дронами", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook. 

Командование призвало украинцев не игнорировать сигналі воздушной тревоги. 

"Будьте бдительны и сознательны: переходите в укрытие, по возможности и целесообразности используйте правила "двух стен". Вполне вероятны и обстрелы вражеской артиллерией прифронтовых территорий", – добавили авторы релиза. 

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/videos/890109252105975/

Контекст:

Россия совершила уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак – с применением дронов-камикадзе.

Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черное море, корабль, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, корабли, море
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