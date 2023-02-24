РФ с утра вдвое увеличила группировку кораблей в Черном море, возможно, готовится к ракетной атаке – ОК "Юг"

"В Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое – это уже восемь кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и один надводный ракетоноситель – фрегат, снаряженный восемью "Калибрами". На фоне активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударов дронами", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Командование призвало украинцев не игнорировать сигналі воздушной тревоги.

"Будьте бдительны и сознательны: переходите в укрытие, по возможности и целесообразности используйте правила "двух стен". Вполне вероятны и обстрелы вражеской артиллерией прифронтовых территорий", – добавили авторы релиза.