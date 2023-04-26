Оккупанты 25 апреля продолжили обстреливать Донецкую область, есть разрушения – ОВА

25 апреля пострадавших в результате обстрелов Донецкой области не было Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Он отметил, что информации о пострадавших и погибших в результате российских обстрелов за сутки не было.

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, повреждены жилой дом и админздание. На волновахском направлении враг дважды обстрелял Новоукраинку и дважды Пречистовку Угледарской общины. На донецком направлении повреждено восемь домов в Новогродовке. В течение ночи происходили постоянные обстрелы Марьинки. Один раз под огонь попала Кураховка. Ночью россияне активно били по Авдеевке: четыре раза ракетами и три раза артиллерией", – говорится в сообщении.

На горловском направлении россияне трижды обстреливали Константиновку, повреждено семь домов. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской, Соледарской и Ильиновской общин.

"На лисичанском направлении полностью разрушен дом в Северске, еще несколько повреждены частично. В течение суток происходили обстрелы Звановки и Переездного", – написал Кириленко.