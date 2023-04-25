В Донецкой области за сутки двое погибших и 13 раненых, повреждены две школы и множество домов

За сутки, по данным Кириленко, в области погибли два человека – в селе Шахтерское, получили ранения 13 – пятеро в Красногоровке, четверо в Бахмуте, трое в Нью-Йорке и один в Шахтерском.

На донецком направлении произошло шесть обстрелов Кураховской общины: повреждены школа, двухэтажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке поврежден дом.

Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и "Градов" – повреждены дома на пяти улицах.

На горловском направлении под обстрелами был Нью-Йорк, повреждена школа в Часовоярской общине.

На лисичанском направлении повреждены два дома в Лиманской общине: в Ямполе и Торском.

На волновахском направлении россияне пять раз обстреляли Новоукраинку и три раза – Пречистовку. Никто не пострадал.



