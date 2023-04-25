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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки двое погибших и 13 раненых, повреждены две школы и множество домов

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Российские снаряды прилетают в жилые дома
Российские снаряды прилетают в жилые дома
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 24 апреля обстреливали из разных видов вооружения города и села Донецкой области, есть жертвы среди мирных граждан. Об этом сообщается в сводке главы ОВА Павла Кириленко в Telegram.

За сутки, по данным Кириленко, в области погибли два человека – в селе Шахтерское, получили ранения 13 – пятеро в Красногоровке, четверо в Бахмуте, трое в Нью-Йорке и один в Шахтерском. 

На донецком направлении произошло шесть обстрелов Кураховской общины: повреждены школа, двухэтажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке поврежден дом.

Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и "Градов"  повреждены дома на пяти улицах.

На горловском направлении под обстрелами был Нью-Йорк, повреждена школа в Часовоярской общине. 

На лисичанском направлении повреждены два дома в Лиманской общине: в Ямполе и Торском.

На волновахском направлении россияне пять раз обстреляли Новоукраинку и три раза – Пречистовку. Никто не пострадал.


Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Донецкая область, раненые, Красногоровка, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко, Нью-Йорк Донецкой области
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