В Донецкой области за сутки двое погибших и 13 раненых, повреждены две школы и множество домов

За сутки, по данным Кириленко, в области погибли два человека – в селе Шахтерское, получили ранения 13 – пятеро в Красногоровке, четверо в Бахмуте, трое в Нью-Йорке и один в Шахтерском.
На донецком направлении произошло шесть обстрелов Кураховской общины: повреждены школа, двухэтажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке поврежден дом.
Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и "Градов" – повреждены дома на пяти улицах.
На горловском направлении под обстрелами был Нью-Йорк, повреждена школа в Часовоярской общине.
На лисичанском направлении повреждены два дома в Лиманской общине: в Ямполе и Торском.
На волновахском направлении россияне пять раз обстреляли Новоукраинку и три раза – Пречистовку. Никто не пострадал.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.