Оккупанты убили двух жителей села Шахтерское Донецкой области – Офис генпрокурора

"По данным следствия, 24 апреля 2023 года около 9.00 оккупационные войска из артиллерии обстреляли село Шахтерское Волновахского района. В этот раз снаряды оккупантов попали в частный сектор. Во дворе одного из домов погибли двое мужчин", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что осколочные ранения получила также соседка погибших, ее госпитализировали.

Уголовное производство украинские правоохранители открыли по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)