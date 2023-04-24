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Оккупанты убили двух жителей села Шахтерское Донецкой области – Офис генпрокурора

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Оккупанты попали в частный сектор, отметили в Офисе генпрокурора
Оккупанты попали в частный сектор, отметили в Офисе генпрокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Утром 24 апреля российские оккупанты из артиллерии убили двух жителей села Шахтерское Донецкой области. Об этом проинформировал в Telegram Офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, 24 апреля 2023 года около 9.00 оккупационные войска из артиллерии обстреляли село Шахтерское Волновахского района. В этот раз снаряды оккупантов попали в частный сектор. Во дворе одного из домов погибли двое мужчин", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что осколочные ранения получила также соседка погибших, ее госпитализировали.

Уголовное производство украинские правоохранители открыли по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, обстрелы, война России против Украины, уголовное производство, погибшие, ранение, мужчины, село, российские оккупанты
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