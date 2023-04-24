Оккупанты убили двух жителей села Шахтерское Донецкой области – Офис генпрокурора

"По данным следствия, 24 апреля 2023 года около 9.00 оккупационные войска из артиллерии обстреляли село Шахтерское Волновахского района. В этот раз снаряды оккупантов попали в частный сектор. Во дворе одного из домов погибли двое мужчин", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что осколочные ранения получила также соседка погибших, ее госпитализировали.
Уголовное производство украинские правоохранители открыли по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.