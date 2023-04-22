Обстрелы Донецкой области. Россияне убили одного мирного жителя, повреждены жилые дома

На донецком направлении один человек погиб в Очеретино. В Марьинской общине повреждены три частных дома – в Красногоровке, Максимильяновке и Зоряном. Утром произошел артобстрел Курахово, оккупанты ударили рядом с государственным предприятием.

"На горловском направлении россияне ударили, по меньшей мере, четырьмя ракетами по Константиновке – повреждены три двухэтажки, пять частных домов, два здания на территории социального учреждения и админздание. В Нью-Йорке ранены два человека, среди них – ребенок. Родители были предупреждены об опасности, но пренебрегли ею. В городе повреждены шесть домов и инфраструктурный объект. В Бахмуте зафиксировано повреждение еще пяти многоэтажек", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении под обстрел врага попали окрестности Лиманской общины, там обошлось без жертв.

По данным главы ОВА, всего за сутки россияне убили одного мирного жителя Донецкой области, еще два человека получили ранения.