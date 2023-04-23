В результате российских обстрелов 22 апреля были ранены четверо жителей Донецкой области – ОВА

"На волновахском направлении россияне нанесли два авиаудара по Угледару, разрушена девятиэтажка. В общине также поврежден частный дом в Богоявленке. На донецком направлении один человек ранен в Очеретино. Под огнем Марьинка и окрестности Курахово, одиночные обстрелы зафиксированы в Авдеевке. На горловском направлении известно о 20 поврежденных частных домах в Бахмуте и 15 – в Торецкой общине. Под обстрелами – окрестности Соледарской и Часовоярской общин", – написал он.
Кириленко сообщил, что за сутки в результате российских обстрелов были ранены трое жителей Бахмута и один – Очеретино.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 1479 мирных жителей, еще 3421 был ранен. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.