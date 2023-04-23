В результате российских обстрелов 22 апреля были ранены четверо жителей Донецкой области – ОВА

"На волновахском направлении россияне нанесли два авиаудара по Угледару, разрушена девятиэтажка. В общине также поврежден частный дом в Богоявленке. На донецком направлении один человек ранен в Очеретино. Под огнем Марьинка и окрестности Курахово, одиночные обстрелы зафиксированы в Авдеевке. На горловском направлении известно о 20 поврежденных частных домах в Бахмуте и 15 – в Торецкой общине. Под обстрелами – окрестности Соледарской и Часовоярской общин", – написал он.

Кириленко сообщил, что за сутки в результате российских обстрелов были ранены трое жителей Бахмута и один – Очеретино.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 1479 мирных жителей, еще 3421 был ранен. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.