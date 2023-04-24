Россияне выпустили две ракеты по Краматорску, погибли люди в Бахмуте, не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки – ОВА

По его информации, погибли два жителя Бахмута, ранены люди в Бахмуте и Новоукраинке.

В сводке об оперативной ситуации в области этим утром Кириленко сообщил также, что в полночь россияне выпустили две ракеты по Краматорску – повреждены школа и близлежащие частные дома.

В Новоукраинке повреждены два частных дома и админздание.

"На донецком направлении не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки. Шесть раз россияне обстреляли Кураховскую общину, повредили шесть домов... Еще два дома повреждены в Галицыновке", – сказано в сообщении.

Многоэтажка и два частных дома повреждены в Бахмуте. Два дома повреждены в Торецкой общине, еще один – в Предтечино. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской и Соледарской общин.

Кроме того, 10 снарядов попали на территорию Торского и Заречного Лиманской общины.