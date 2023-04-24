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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне выпустили две ракеты по Краматорску, погибли люди в Бахмуте, не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки – ОВА

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Российская ракета повредила школу в Краматорске
Российская ракета повредила школу в Краматорске
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

За минувшие сутки в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли два человека, еще двое ранены. Об этом сообщает 24 апреля глава ОВА Павел Кириленко.

По его информации, погибли два жителя Бахмута, ранены люди в Бахмуте и Новоукраинке.

В сводке об оперативной ситуации в области этим утром Кириленко сообщил также, что в полночь россияне выпустили две ракеты по Краматорску – повреждены школа и близлежащие частные дома.

В Новоукраинке повреждены два частных дома и админздание.

"На донецком направлении не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки. Шесть раз россияне обстреляли Кураховскую общину, повредили шесть домов... Еще два дома повреждены в Галицыновке", – сказано в сообщении.

Многоэтажка и два частных дома повреждены в Бахмуте. Два дома повреждены в Торецкой общине, еще один – в Предтечино. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской и Соледарской общин.

Кроме того, 10 снарядов попали на территорию Торского и Заречного Лиманской общины.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Донецкая область, Краматорск, раненые, Марьинка, Красногоровка, Новоукраинка, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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