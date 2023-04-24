Россияне выпустили две ракеты по Краматорску, погибли люди в Бахмуте, не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки – ОВА

По его информации, погибли два жителя Бахмута, ранены люди в Бахмуте и Новоукраинке.
В сводке об оперативной ситуации в области этим утром Кириленко сообщил также, что в полночь россияне выпустили две ракеты по Краматорску – повреждены школа и близлежащие частные дома.
В Новоукраинке повреждены два частных дома и админздание.
"На донецком направлении не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки. Шесть раз россияне обстреляли Кураховскую общину, повредили шесть домов... Еще два дома повреждены в Галицыновке", – сказано в сообщении.
Многоэтажка и два частных дома повреждены в Бахмуте. Два дома повреждены в Торецкой общине, еще один – в Предтечино. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской и Соледарской общин.
Кроме того, 10 снарядов попали на территорию Торского и Заречного Лиманской общины.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.