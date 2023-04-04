Оккупанты 3 апреля продолжили обстреливать Харьковскую область, есть пострадавший – ОВА

Войска РФ обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы.

"В течение дня дважды обстреливался Купянск. Сегодня около 5.00 российские оккупанты снова обстреляли этот город. Повреждено нежилое здание", – написал он.

Также за сутки россияне минимум 48 раз обстреляли Двуречную и 36 раз – село Западное Купянского района. Россияне вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, использовали авиацию.

"Из-за обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора Чугуевского района ранения получил 28-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в легком состоянии. В селе Тихое Чугуевского района обстрелами окупантов разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение", – говорится в сообщении.