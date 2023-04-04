Оккупанты 3 апреля продолжили обстреливать Харьковскую область, есть пострадавший – ОВА

Войска РФ обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы.
"В течение дня дважды обстреливался Купянск. Сегодня около 5.00 российские оккупанты снова обстреляли этот город. Повреждено нежилое здание", – написал он.
Также за сутки россияне минимум 48 раз обстреляли Двуречную и 36 раз – село Западное Купянского района. Россияне вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, использовали авиацию.
"Из-за обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора Чугуевского района ранения получил 28-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в легком состоянии. В селе Тихое Чугуевского района обстрелами окупантов разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение", – говорится в сообщении.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.