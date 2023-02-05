Оккупанты 60 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, есть погибший и пострадавший – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, минометы, танки. ПТРК, реактивные системы залпового огня и БМП.

"Херсон армия РФ атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома", – говорится в сообщении.

За прошлые сутки в области от российских обстрелов один человек погиб, один был ранен.