Оккупанты 60 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, есть погибший и пострадавший – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, минометы, танки. ПТРК, реактивные системы залпового огня и БМП.
"Херсон армия РФ атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома", – говорится в сообщении.
За прошлые сутки в области от российских обстрелов один человек погиб, один был ранен.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.