Оккупанты арестовали более 10 тыс. мирных жителей Мариуполя – советник мэра

По его словам, еженедельно в Мариуполе задерживают десятки людей в рамках проверок и поиска диверсантов.

"Просто обычных людей за переписку с мариупольцами в эвакуации. За чтение украинских новостных пабликов. Просто по подозрению и доносам. Абсолютное большинство попадает сюда. В главный застенок Мариуполя – бывший центральный райотдел полиции. Здесь люди "признаются", подписывают какие-то бумаги и дальше – в лучшем случае под наблюдение. В худшем – исчезают навсегда. Всего более 10 тыс. гражданских мариупольцев арестованы оккупантами, и места их содержания или дальнейшая судьба неизвестны", – заявил он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.