В оккупированном Мариуполе канализация течет в море, горсовет заявил об экологическом коллапсе

О проблеме сообщили жители Приморского района. По их словам, по улице Львовской, где есть ручей, течет канализация. Отходы попадают к ручью, а затем к морю.
Кроме того, реку Кальчик превратили в стихийную свалку, говорится в сообщении. Также оккупанты там строят перекрытия.
"Застройка происходит варварскими методами с применением попадающего в воду шлака", – говорится в сообщении.
По данным горсовета, неоднократно на берегу Азовского моря фиксировали мертвых дельфинов и рыб.
"Захватчики уничтожают не только дома, но и всю экосистему Азовского моря. Кроме того, создают условия для распространения кишечной инфекции при медицинском кризисе в городе", – заявили в горсовете.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.