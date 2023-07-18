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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе канализация течет в море, горсовет заявил об экологическом коллапсе

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В оккупированном Мариуполе серьезные проблемы с экологией, заявляют власти
В оккупированном Мариуполе серьезные проблемы с экологией, заявляют власти
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области канализация больше месяца течет в море. Местные жители жалуются на вонь, а "коммунальные службы" оккупантов бездействуют, сообщил 18 июля Мариупольский городской совет в Telegram.

О проблеме сообщили жители Приморского района. По их словам, по улице Львовской, где есть ручей, течет канализация. Отходы попадают к ручью, а затем к морю.

Кроме того, реку Кальчик превратили в стихийную свалку, говорится в сообщении. Также оккупанты там строят перекрытия.

"Застройка происходит варварскими методами с применением попадающего в воду шлака", – говорится в сообщении.

По данным горсовета, неоднократно на берегу Азовского моря фиксировали мертвых дельфинов и рыб.

"Захватчики уничтожают не только дома, но и всю экосистему Азовского моря. Кроме того, создают условия для распространения кишечной инфекции при медицинском кризисе в городе", – заявили в горсовете.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: экология, Донецкая область, Мариуполь, Азовское море, война России против Украины, канализация
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