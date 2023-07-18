В оккупированном Мариуполе канализация течет в море, горсовет заявил об экологическом коллапсе

О проблеме сообщили жители Приморского района. По их словам, по улице Львовской, где есть ручей, течет канализация. Отходы попадают к ручью, а затем к морю.

Кроме того, реку Кальчик превратили в стихийную свалку, говорится в сообщении. Также оккупанты там строят перекрытия.

"Застройка происходит варварскими методами с применением попадающего в воду шлака", – говорится в сообщении.

По данным горсовета, неоднократно на берегу Азовского моря фиксировали мертвых дельфинов и рыб.

"Захватчики уничтожают не только дома, но и всю экосистему Азовского моря. Кроме того, создают условия для распространения кишечной инфекции при медицинском кризисе в городе", – заявили в горсовете.