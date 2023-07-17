Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе

"В оккупированном Мариуполе завершили создание мурала с девочкой, на которую "падают снаряды НАТО". Автор – итальянский художник, активно рисующий муралы в России. О том, что на детей Мариуполя падали российские бомбы, художник, видимо, репортажей и выставок не видел. Даже известная трагедия с драматическим театром его обошла, – говорится в публикации. – Чтобы уничтожить правду, оккупанты стерли мурал "Милана". Но мариупольцы помнят, кто пришел уничтожать наш город и принес смерть и разрушение".

Советник городоского головы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале показал, что дом, на котором изображен мурал, частично уничтожен огнем после обстрелов.

"Так выглядит новый дерьмо-мурал вживую. Как и говорил, лучшего места для него найти было сложно. Картина "россия пришла в Мариуполь и принесла Жданов", – подписал он видео.

Jorit также разместил видео с муралом на разрушенном доме в своем Instagram. В публикации, которую он обнародовал 7 июля, сообщается, что до этого художник находился в стране-агрессоре РФ.

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15 июля Мариупольский городской совет сообщил, что итальянский художник-пропагандист изобразил на стене дома портрет авторства британского фотографа Хелен Уиттл без ее разрешения. Об этом фотограф сообщила в своем Instagram.

"Мне сообщили, что мое фото, сделанное в 2018 году, было использовано для создания мурала в Мариуполе. Со мной не связывался художник, и я не позволяла использовать это изображение", – написала она.

На данный момент ее публикация удалена, вероятно, из-за жалоб ботов на пост.