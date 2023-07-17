Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе

"В оккупированном Мариуполе завершили создание мурала с девочкой, на которую "падают снаряды НАТО". Автор – итальянский художник, активно рисующий муралы в России. О том, что на детей Мариуполя падали российские бомбы, художник, видимо, репортажей и выставок не видел. Даже известная трагедия с драматическим театром его обошла, – говорится в публикации. – Чтобы уничтожить правду, оккупанты стерли мурал "Милана". Но мариупольцы помнят, кто пришел уничтожать наш город и принес смерть и разрушение".
Советник городоского головы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале показал, что дом, на котором изображен мурал, частично уничтожен огнем после обстрелов.
"Так выглядит новый дерьмо-мурал вживую. Как и говорил, лучшего места для него найти было сложно. Картина "россия пришла в Мариуполь и принесла Жданов", – подписал он видео.
Jorit также разместил видео с муралом на разрушенном доме в своем Instagram. В публикации, которую он обнародовал 7 июля, сообщается, что до этого художник находился в стране-агрессоре РФ.
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15 июля Мариупольский городской совет сообщил, что итальянский художник-пропагандист изобразил на стене дома портрет авторства британского фотографа Хелен Уиттл без ее разрешения. Об этом фотограф сообщила в своем Instagram.
"Мне сообщили, что мое фото, сделанное в 2018 году, было использовано для создания мурала в Мариуполе. Со мной не связывался художник, и я не позволяла использовать это изображение", – написала она.
На данный момент ее публикация удалена, вероятно, из-за жалоб ботов на пост.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.