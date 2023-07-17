Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2023
 
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Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе

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Итальянец создал мурал в оккупированном Мариуполе, использовав фото авторства Уиттл
Итальянец создал мурал в оккупированном Мариуполе, использовав фото авторства Уиттл
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Во временно оккупированном страной-агрессором РФ Мариуполе Донецкой области на фасаде разрушеного российскими оккупантами дома итальянский художник Йоррит Чиро Черулло (работает под псевдонимом Jorit) нанес изображение "девочки, которую обстреливают снаряды НАТО". Об этом 14 июля сообщается в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

"В оккупированном Мариуполе завершили создание мурала с девочкой, на которую "падают снаряды НАТО". Автор  итальянский художник, активно рисующий муралы в России. О том, что на детей Мариуполя падали российские бомбы, художник, видимо, репортажей и выставок не видел. Даже известная трагедия с драматическим театром его обошла,  говорится в публикации. – Чтобы уничтожить правду, оккупанты стерли мурал "Милана". Но мариупольцы помнят, кто пришел уничтожать наш город и принес смерть и разрушение".

Советник городоского головы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале показал, что дом, на котором изображен мурал, частично уничтожен огнем после обстрелов.

"Так выглядит новый дерьмо-мурал вживую. Как и говорил, лучшего места для него найти было сложно. Картина "россия пришла в Мариуполь и принесла Жданов", – подписал он видео.

Jorit также разместил видео с муралом на разрушенном доме в своем Instagram. В публикации, которую он обнародовал 7 июля, сообщается, что до этого художник находился в стране-агрессоре РФ.

15 июля Мариупольский городской совет сообщил, что итальянский художник-пропагандист изобразил на стене дома портрет авторства британского фотографа Хелен Уиттл без ее разрешения. Об этом фотограф сообщила в своем Instagram. 

"Мне сообщили, что мое фото, сделанное в 2018 году, было использовано для создания мурала в Мариуполе. Со мной не связывался художник, и я не позволяла использовать это изображение", – написала она.

На данный момент ее публикация удалена, вероятно, из-за жалоб ботов на пост.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Мариуполь, художник, скандал, война России против Украины
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