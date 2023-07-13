По казарме с кадыровцами в оккупированном Мариуполе нанесен удар – Андрющенко

Мариуполь был оккупирован в мае 2022 года Фото: ЕРА

"Наши люди сообщают о попадании в казарму кадыровцев, расположенную на территории ММК имени Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем", – написал он.

Советник мэра Мариуполя обращает внимание, что поражение российского объекта оккупанты маскируют "работой ПВО".

Позже сегодня Андрющенко сообщил о новом взрыве.

"В Мариуполе взрыв в направлении Мангуш – Мелекино. Работа ПВО и сразу после этого самолеты и вертолеты в направлении севера Донецкой области. Четверг перестает быть томным", – отметил он.