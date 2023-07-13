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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По казарме с кадыровцами в оккупированном Мариуполе нанесен удар – Андрющенко

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Мариуполь был оккупирован в мае 2022 года
Мариуполь был оккупирован в мае 2022 года
Фото: ЕРА

12 июля во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области было попадание по казарме воюющих против Украины боевиков главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сообщил 13 июля в Telegram.

"Наши люди сообщают о попадании в казарму кадыровцев, расположенную на территории ММК имени Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем", – написал он.

Советник мэра Мариуполя обращает внимание, что поражение российского объекта оккупанты маскируют "работой ПВО".

Позже сегодня Андрющенко сообщил о новом взрыве.

"В Мариуполе взрыв в направлении Мангуш – Мелекино. Работа ПВО и сразу после этого самолеты и вертолеты в направлении севера Донецкой области. Четверг перестает быть томным", – отметил он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, оккупация, Мариуполь, ПВО, вторжение, взрывы, Петр Андрющенко
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