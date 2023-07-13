По казарме с кадыровцами в оккупированном Мариуполе нанесен удар – Андрющенко

"Наши люди сообщают о попадании в казарму кадыровцев, расположенную на территории ММК имени Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем", – написал он.
Советник мэра Мариуполя обращает внимание, что поражение российского объекта оккупанты маскируют "работой ПВО".
Позже сегодня Андрющенко сообщил о новом взрыве.
"В Мариуполе взрыв в направлении Мангуш – Мелекино. Работа ПВО и сразу после этого самолеты и вертолеты в направлении севера Донецкой области. Четверг перестает быть томным", – отметил он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.