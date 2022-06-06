Оккупанты действуют варварским способом, независимо от того, кто руководит армией РФ – Минобороны Украины

Об этом 6 июня на пресс-брифинге, который транслировался на YouTube-канале "Media Center Ukraine – Ukrinform", сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
СМИ спросили представителя Минобороны, будет ли гибель на Донбассе российского генерала Романа Кутузова означать какие-либо изменения в тактике врага.
"Ничего это не изменит, российская армия действует варварским способом, независимо от того, кто ею руководит. Мы знаем о новых командующих, кто как воюет… Российская армия воюет вполне для нас понятно: в прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у них почти нет шансов. Там есть подготовленные спецподразделения, но преимущественно у российской пехоты нет шансов в боях с нашими мотивированными опытными профессиональными военнослужащими. Поэтому российская сторона уничтожает все артиллерией… а затем туда "героически" входит пехота, – ответил Мотузяник. – Поэтому, кто будет руководить в каких направлениях, большой разницы для украинской армии это не составляет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Пентагона на 10 мая, с февраля в Украине погибло до 10 генералов армии РФ. После этого появлялась информация еще как минимум об одном убитом генерале.
Кроме того, 5 июня стало известно и гибели российского генерал-майора Кутузова в Николаевке Попаснянского района Луганской области. Он был так называемым командиром "армейского корпуса ДНР".
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 6 июня, потери армии оккупантов в войне против Украины составили около 31 250 человек.