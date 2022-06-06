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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты действуют варварским способом, независимо от того, кто руководит армией РФ – Минобороны Украины

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В прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у оккупантов почти нет шансов, отметили в Минобороны Украины
В прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у оккупантов почти нет шансов, отметили в Минобороны Украины
Фото: EPA

Смена российских военных руководителей не влияет на тактику армии оккупантов в войне против Украины – захватчики продолжают действовать варварским способом.

Об этом 6 июня на пресс-брифинге, который транслировался на YouTube-канале "Media Center Ukraine – Ukrinform", сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

СМИ спросили представителя Минобороны, будет ли гибель на Донбассе российского генерала Романа Кутузова означать какие-либо изменения в тактике врага.

"Ничего это не изменит, российская армия действует варварским способом, независимо от того, кто ею руководит. Мы знаем о новых командующих, кто как воюет… Российская армия воюет вполне для нас понятно: в прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у них почти нет шансов. Там есть подготовленные спецподразделения, но преимущественно у российской пехоты нет шансов в боях с нашими мотивированными опытными профессиональными военнослужащими. Поэтому российская сторона уничтожает все артиллерией… а затем туда "героически" входит пехота, – ответил Мотузяник. – Поэтому, кто будет руководить в каких направлениях, большой разницы для украинской армии это не составляет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Пентагона на 10 мая, с февраля в Украине погибло до 10 генералов армии РФ. После этого появлялась информация еще как минимум об одном убитом генерале.

Кроме того, 5 июня стало известно и гибели российского генерал-майора Кутузова в Николаевке Попаснянского района Луганской области. Он был так называемым командиром "армейского корпуса ДНР".

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 6 июня, потери армии оккупантов в войне против Украины составили около 31 250 человек.

Теги: Россия, Украина, армия, столкновения, военная тактика, артиллерия, Минобороны, Александр Мотузяник, война России против Украины, спикер, российские оккупанты
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