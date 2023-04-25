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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты используют смартфоны со специальным программным обеспечением, где нанесены координаты позиций огневых средств ВСУ – Сырский

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Оккупанты наступают на востоке Украины одновременно на нескольких направлениях, пытаясь захватить Бахмут и Авдеевку, отметил Сырский (справа)
Оккупанты наступают на востоке Украины одновременно на нескольких направлениях, пытаясь захватить Бахмут и Авдеевку, отметил Сырский (справа)
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Российские оккупанты в войне против Украины совершенствует тактику применения своих войск.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, в городских условиях россияне применяют долговременные артобстрелы для огневого воздействия на объект атаки.

"Непосредственно объект атаки штурмует группа численностью до 10 человек со стрелковым оружием. Боевая техника применяется крайне редко. Обычно проводит наступление в три-четыре "волны". Потери штурмовой группы оперативно пополняются эвакуационной группой из распределительных пунктов, – рассказал Сырский. – Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS, в котором нанесены координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений".

Как отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ, оккупанты в ходе штурмовых действий обязательно применяют БПЛА для корректировки огня артиллерии, а командир группы "имеет возможность эффективно управлять подчиненным личным составом".

По словам Сырского, враг наступает на востоке Украины одновременно на нескольких направлениях, пытаясь захватить Бахмут и Авдеевку Донецкой области.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, захват, штурм, оборона, GPS, артиллерия, смартфон, наступление, война России против Украины, интервью, Сухопутные войска Украины, Александр Сырский, российские оккупанты
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