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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский заявил, что западное вооружение помогло Украине переломить ход войны

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Применение западного вооружения дает личному составу сил обороны Украины уверенность в достижении успеха операций, отметил Сырский
Применение западного вооружения дает личному составу сил обороны Украины уверенность в достижении успеха операций, отметил Сырский
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

ВСУ после получения зарубежных ракетных комплексов и артсистем удалось "захватить оперативную инициативу" и "переломить ход войны" против РФ в свою пользу.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Ракетные комплексы западного производства позволяют наносить высокоточные ракетные удары по важным объектам противника, что, безусловно, деморализует его, – рассказал он. – Артиллерийские пушки иностранного производства определенными типами боеприпасов обеспечивают ведение огня на дальности до 30 км, а высокоточными – до 40 км. Кроме того, боекомплект боеприпасов к артиллерийским орудиям предусматривает различное их снаряжение, в том числе позволяющее осуществлять дистанционное минирование местности и поражение бронированных целей с помощью самоприцельных боевых элементов".

По словам Сырского, комплектование техсредств артиллерийской разведки и беспилотных авиационных комплексов, в том числе иностранного производства, с артсистемами "позволяет корректировать огонь и поражать цели в реальном масштабе времени, что способствует экономии боеприпасов и повышает эффективность поражения целей".

"Применение вооружения ракетных войск и артиллерии, которое поступило от стран-партнеров как военная международная техническая помощь, положительно влияет на ход ведения боевых действий, а именно… дает уверенность личному составу сил обороны Украины в достижении успеха операций, боев и существенную мотивацию к ведению боевых действий по уничтожению группировок противника", – отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Также использование высокотехнологичного и высокоточного оружия ракетными войсками и артиллерией ВСУ "ощутимо ухудшает морально-психологическое состояние противника", подчеркнул Сырский.

Кроме того, применение ВСУ западного вооружения "повышает эффективность поражения объектов противника как на переднем крае, так и в его оперативной глубине" и "позволяет вести разведку противника в реальном масштабе времени", пояснил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Контекст:

За последний год союзники по НАТО предоставили Украине помощи на сумму около €150 млрд, из них €65 млрд – военная помощь, заявил в марте генсек Альянса Йенс Столтенберг.

21 апреля на 11-м заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в общей сложности члены этой контактной группы предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $55 млрд.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы прекратить российскую агрессию в 2023 году, заявили в МИД 22 апреля.

Теги: Украина, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, ракеты, интервью, Сухопутные войска Украины, Александр Сырский
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