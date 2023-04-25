Сырский заявил, что западное вооружение помогло Украине переломить ход войны

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Ракетные комплексы западного производства позволяют наносить высокоточные ракетные удары по важным объектам противника, что, безусловно, деморализует его, – рассказал он. – Артиллерийские пушки иностранного производства определенными типами боеприпасов обеспечивают ведение огня на дальности до 30 км, а высокоточными – до 40 км. Кроме того, боекомплект боеприпасов к артиллерийским орудиям предусматривает различное их снаряжение, в том числе позволяющее осуществлять дистанционное минирование местности и поражение бронированных целей с помощью самоприцельных боевых элементов".

По словам Сырского, комплектование техсредств артиллерийской разведки и беспилотных авиационных комплексов, в том числе иностранного производства, с артсистемами "позволяет корректировать огонь и поражать цели в реальном масштабе времени, что способствует экономии боеприпасов и повышает эффективность поражения целей".

"Применение вооружения ракетных войск и артиллерии, которое поступило от стран-партнеров как военная международная техническая помощь, положительно влияет на ход ведения боевых действий, а именно… дает уверенность личному составу сил обороны Украины в достижении успеха операций, боев и существенную мотивацию к ведению боевых действий по уничтожению группировок противника", – отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Также использование высокотехнологичного и высокоточного оружия ракетными войсками и артиллерией ВСУ "ощутимо ухудшает морально-психологическое состояние противника", подчеркнул Сырский.

Кроме того, применение ВСУ западного вооружения "повышает эффективность поражения объектов противника как на переднем крае, так и в его оперативной глубине" и "позволяет вести разведку противника в реальном масштабе времени", пояснил командующий Сухопутными войсками ВСУ.