Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы прекратить российскую агрессию в 2023 году – Мельник

"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы прекратить российскую агрессию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 апреля на 11-м заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в общей сложности члены этой контактной группы предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $55 млрд.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.