ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы прекратить российскую агрессию в 2023 году – Мельник

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Остина, Украина получила помощь в сфере безопасности на сумму более $55 млрд
По данным Остина, Украина получила помощь в сфере безопасности на сумму более $55 млрд
Фото: ЕРА

Украине для победы над Россией в 2023 году необходимо в 10 раз больше вооружений, которое передают зарубежные партнеры. Об этом 22 апреля в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы прекратить российскую агрессию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 апреля на 11-м заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в общей сложности члены этой контактной группы предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $55 млрд.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, ВВП, МИД Украины, вооружение, военная помощь, оборона, помощь, Андрей Мельник, война России против Украины, финансирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
Галина ГРИШИНА
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Галина ГРИШИНА
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
Галина ГРИШИНА
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
Галина ГРИШИНА
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры Актуально
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
Галина ГРИШИНА
  Посыпьте этим муравейник и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
  Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
Галина ГРИШИНА
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
Галина ГРИШИНА
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
Галина ГРИШИНА
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми
Галина ГРИШИНА
  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео
  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит
Галина ГРИШИНА
"Сгущенное молоко и ванилин. Лекарственным препаратом это сложно назвать". Врач объяснила, почему гематоген не может быть источником железа
"Сгущенное молоко и ванилин. Лекарственным препаратом это сложно назвать". Врач объяснила, почему гематоген не может быть источником железа
Галина ГРИШИНА
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет я думаю: "О, брат, ты в форме"
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (177811)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (107954)
3
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин" (80604)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (80087)
5
"Люблю безумно". Стало известно, с кем закрутил роман Кулеба. Его девушка сделала заявление и показала две пары босых ног (75416)
6
Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (63428)
7
"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей (45096)
8
Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото (39453)
 
 
 
 