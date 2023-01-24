"Оккупанты ложились один за другим". ССО Украины показали работу снайперской пары

"Оккупанты ложились один за другим". Пара снайперов получила приказ выдвинуться в одном из направлений наблюдения. Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе. Из радиоперехвата стало понятно, что враг информирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен", на этот раз не сработала", – говорится в сообщении.

По данным ССО, украинские снайперы ликвидировали четырех российских захватчиков.

"После обнаружения двух российских солдат наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", – подчеркнули в командовании.

На каком направлении и когда именно отработала снайперская пара – не уточняется.