"Оккупанты ложились один за другим". ССО Украины показали работу снайперской пары

"Оккупанты ложились один за другим". Пара снайперов получила приказ выдвинуться в одном из направлений наблюдения. Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе. Из радиоперехвата стало понятно, что враг информирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен", на этот раз не сработала", – говорится в сообщении.
По данным ССО, украинские снайперы ликвидировали четырех российских захватчиков.
"После обнаружения двух российских солдат наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", – подчеркнули в командовании.
На каком направлении и когда именно отработала снайперская пара – не уточняется.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.