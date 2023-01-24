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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты ложились один за другим". ССО Украины показали работу снайперской пары

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По данным ССО, украинские снайперы ликвидировали четырех российских захватчиков
По данным ССО, украинские снайперы ликвидировали четырех российских захватчиков
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Командование Сил специальных операций ВСУ 24 января показало в Facebook, как снайперская пара ССО отработала по группе российских захватчиков.

"Оккупанты ложились один за другим". Пара снайперов получила приказ выдвинуться в одном из направлений наблюдения. Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе. Из радиоперехвата стало понятно, что враг информирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен", на этот раз не сработала", – говорится в сообщении.

По данным ССО, украинские снайперы ликвидировали четырех российских захватчиков.

"После обнаружения двух российских солдат наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", – подчеркнули в командовании.

На каком направлении и когда именно отработала снайперская пара – не уточняется.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/1221813098747083/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, снайперы, ВСУ, война России против Украины, ССО
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